Стало известно расписание матчей сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В первом туре команда Станислава Черчесова отправится на Мальту, а завершит отбор матчем на выезде против Хорватии, сообщил официальный сайт РФС. Полностью расписание выглядит вот так:

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24 марта: Мальта – Россия

27 марта: Россия – Словения

30 марта: Словакия – Россия

1 сентября: Россия – Хорватия

4 сентября: Кипр – Россия

7 сентября: Россия – Мальта

8 октября: Россия – Словакия

11 октября: Словения – Россия

11 ноября: Россия – Кипр

14 ноября: Хорватия – Россия

  • Сборная России в XXI веке трижды играла на ЧМ, лучший результат – четвертьфинал домашнего турнира в 2018 году.
  • Летом 2021 года национальная команда выступит на чемпионате Европы. Соперники по группе: Бельгия, Дания и Финляндия.

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