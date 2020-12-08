Стало известно расписание матчей сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.
В первом туре команда Станислава Черчесова отправится на Мальту, а завершит отбор матчем на выезде против Хорватии, сообщил официальный сайт РФС. Полностью расписание выглядит вот так:
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24 марта: Мальта – Россия
27 марта: Россия – Словения
30 марта: Словакия – Россия
1 сентября: Россия – Хорватия
4 сентября: Кипр – Россия
7 сентября: Россия – Мальта
8 октября: Россия – Словакия
11 октября: Словения – Россия
11 ноября: Россия – Кипр
14 ноября: Хорватия – Россия
- Сборная России в XXI веке трижды играла на ЧМ, лучший результат – четвертьфинал домашнего турнира в 2018 году.
- Летом 2021 года национальная команда выступит на чемпионате Европы. Соперники по группе: Бельгия, Дания и Финляндия.
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