Стало известно расписание матчей сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В первом туре команда Станислава Черчесова отправится на Мальту, а завершит отбор матчем на выезде против Хорватии, сообщил официальный сайт РФС. Полностью расписание выглядит вот так: