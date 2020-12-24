«Допинг-тест к моему удивлению оказался положительным. В пробе найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании вещества. За всю карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком.

Метилгексанамин часто используется бодибилдирами для набора мышечной массы, и совершенно бесполезен для футбола. Но, к сожалению, это вещество нередко находят в спортивном питании в качестве загрязненного продукта. Я уверен, что столкнулся именно с таким случаем. С 11 сентября почти две недели я находился вместе с командой в Катаре, где мы не могли покидать гостиницу и жили в условиях строго карантина, без возможности приобрести еду и напитки, не говоря уже о запрещенных веществах. Я ел только то, чем кормили в гостинице, и использовал только спортивное питание, предоставленное доктором команды», – приводит слова Исламхана телеграм-канал журналиста Айдына Кожахмета.