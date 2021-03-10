Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз пропустит три ближайших матча национальной команды. Причиной стал арест Гиггза по обвинению в нападении на подругу экс-футболиста «МЮ» и еще одного человека.

«Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) и Райан Гиггз пришли к общему мнению, что Гиггз не примет участие в ближайшей паузе на матчи сборных. И.о. главного тренера станет Роберт Пейдж, он временно возглавит команду на игры против Бельгии, Мексики и Чехии. Помощником Пейджа выступит Альберт Стуйвенберг. Сборная будет готовиться по той же схеме, что и в прошлой паузе сборных в ноябре», – говорится в пресс-релизе валлийской футбольной ассоциации (цитата по The Guardian ). В FAW отказались от дальнейших комментариев по этому делу.

В феврале 2021 года полиция Большого Манчестера выпустила заявление о продлении ареста «46-летнему (теперь уже 47-летнему) мужчине, задержанному по подозрению в нападении в ноябре 2020 года. Решение связано с инцидентом, о котором сообщили в воскресенье, 1 ноября, в полицию». Гиггзу продлили срок ареста до 1 мая.

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The Guardian пишет, что FAW примет решение относительно дальнейшей работы бывшего вингера «Манчестер Юнайтед» в сборной после мартовских матчей Уэльса. Контракт Гиггза с ассоциацией рассчитан до конца ЧМ-2022.

Состав национальной команды объявят 15 марта, игроки присоединятся к сборной в Кардиффе 20 марта.

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