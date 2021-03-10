Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав на три ближайших матча отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

«Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. [Александр Головин, Алексей Миранчук и другие легионеры] ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем [из Сочи на Мальту]. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

– Будет ли Дзюба вызван?

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– Будет. И будет капитаном.

– Появилась информация, что сбор перед Евро будет в Сочи. Это правда?

Дзюба из-за скандала со слитым видео с мастурбацией пропустил три матча национальной команды в ноябре. Без него русские футболисты сыграли вничью с Молдавией и проиграли Турции и Сербии.

Сборная проведет три игры в отборочном цикле ЧМ-2022. 24 марта Россия сыграет с Мальтой, 27-го – со Словенией, 30-го – со Словакией.

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