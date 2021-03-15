Опубликовано 15/03/2021 в 09:41 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 09:43 GMT

Пресс-служба сборной России огласила состав для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В команду возвращается нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который был выведен из состава на последние матчи из-за скандала с интимным видео. Также вызваны легионеры Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»). Новички сборной – вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, представляющие «Рубин».

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Полный состав

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Сообщается, что в списке возможны изменения.

24 марта Россия сыграет против Мальты, 27-го – против Словении, 30-го – против Словакии.

Также в группу Н попали Хорватия и Кипр.

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