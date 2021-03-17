Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал возвращение в сборную России после временной паузы, связанной с секс-скандалом.

– Черчесов вызвал тебя в сборную, вернул капитанскую повязку. Это говорит о том, что ты игрок основы. Это придает тебе уверенность?

– Я игрок обоймы, у нас нет основы. Там посмотрим. Если достоин, значит, буду играть. Я не понимаю, откуда берется хейт, кого вызывать, а кого нет.

ЧМ. Квалификация. Европа Дзюба вернулся в сборную. Объявлен состав на матчи отбора ЧМ 15/03/2021 В 09:41

Хейтеры всегда что-то говорят, им все не так. У нас люди не умеют ценить других людей, – ответил Дзюба в интервью Sport24

32-летний форвард не принял участие в ноябрьских матчах сборной России. Главный тренер Станислав Черчесов объяснил невызов футболиста скандалом с публикацией слитого секс-видео Артема.

Черчесов уже объявил, что Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших встречах отборочного цикла ЧМ-2022. Россия с 24 по 30 марта проведет матчи против Мальты, Словении и Словакии.

ЧМ. Квалификация. Европа Черчесов вернет Дзюбу в сборную после скандала с секс-видео 10/03/2021 В 16:48