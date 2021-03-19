Голкипер «Зенита» Андрей Лунев и полузащитник «Локомотива» Максим Мухин вызваны в сборную России перед матчами отборочного этапа чемпионата мира-2022.
Футболисты заменят травмированных Романа Зобнина и Сослана Джанаева, сообщает пресс-служба сборной России. Зобнин получил мышечную травму в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). У Джанаева микронадрыв приводящей мышцы, который он заработал на тренировке.
- 24 марта сборная Россия сыграет в гостях с Мальтой, 27 марта – дома со Словенией, а 30 марта – на выезде со Словакией.
- Матч со словенцами состоится на сочинском стадионе «Фишт».
- Максим Мухин в этом сезоне провел 6 матчей в РПЛ за «Локомотив» и получил 2 желтые карточки.
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