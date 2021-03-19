Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет сыграть за сборную России в матче против Словении в Сочи. Монегаски не отпустят футболиста на эту игру, так как она состоится за пределами зоны Евросоюза.

Французская лига и клубы договорились, что футболистам не позволят покинуть страну на матчи, которые пройдут вне зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для футболистов на пять и более дней. Головину разрешено сыграть за сборную в Мальте и Словакии, сообщает «Монако» на официальном сайте

Головин прибудет в расположение сборной России в понедельник, когда команда Черчесова покинет Сочи, где в данный момент проводит сбор.

24 марта сборная Россия сыграет в гостях с Мальтой, 27 марта – дома со Словенией, а 30 марта – на выезде со Словакией.

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