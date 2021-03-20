Полузащитник «Монако» Александр Головин все же приедет в Россию на матч национальной команды против Словении, несмотря на первоначальный запрет клуба.
«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смогли договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», – цитирует «Спорт-Экспресс» агента Головина Олега Артемова.
Накладка возникла из-за запрета Лиги 1 на выезд футболистов за пределы Евросоюза. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, а пребывание в эпидемиологически опасных странах грозит игрокам карантином в пять и более дней после возвращения.
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- Матч со Словенией пройдет в Сочи 27 марта в рамках отбора на ЧМ-2022.
- 24 марта Россия сыграет в гостях с Мальтой, 30 марта – на выезде со Словакией.
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