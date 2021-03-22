Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович расчувствовался на первой пресс-конференции после первого за пять лет вызова в сборную Швеции. Репортеры спросили 39-летнего форварда, как семья отнеслась к возвращению в национальную команду.
«Меня дома ждут два маленьких ребенка. Они пинали мяч, и жена попросила, чтобы я сказал им: «Хватит». Но я ответил, что не буду, а мы купим новые вещи взамен тех, что они сломают.
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12-летний Винсент правда расплакался, когда я уехал в сборную. Он зарыдал, когда мне нужно было собираться на выезд. Я скучаю по ним, но они радуются моим успехам, сейчас с ними все хорошо», – ответил Ибрагимович (цитата по испанской версии Goal.com).
- Златан объявил об уходе из национальной команды по окончании чемпионата Европы-2016.
- В отборе на ЧМ-2022 Швеция сыграет с Грузией и Косово, а затем проведет товарищеский матч против сборной Эстонии.
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