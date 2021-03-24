«Я даже не могу называть его по имени. Говорю «экс-футболист». Я должен быть самым гордым отцом в мире, радоваться тому, что он достиг, но я стыжусь его», – что нужно натворить, чтобы отец говорил такое о сыне? Райану Гиггзу хватило 10 лет, чтобы из любимца семьи и мира превратиться в изгоя. Все из-за секса.

Райн всегда казался идеальным. Самый титулованный футболист Англии завоевал 13 медалей Премьер-лиги и отпахал тысячу матчей за «Юнайтед». И все без единой красной карточки. При этом валлиец никогда не буйствовал, не напивался, не попадал в аварии. Счастливая жена-модель Стейси Кук воспитывала двоих детей. А седина в волосах добавляла налет мудрости безукоризненному образу ветерана. 24 года в одном клубе говорили: верность – главная добродетель капитана «Манчестер Юнайтед». Все разрушилось, будто по щелчку Таноса.

Райан и Стейси Гиггз Фото: Getty Images

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В апреле 2011-го The Sun подложил бомбу: неназванный футболист из «Манчестер Юнайтед» изменяет жене со звездой шоу «Большой брат» Имоджен Томас. Позже выяснилось, что Гиггз знал о публикации и спустил 160 тысяч евро , чтобы запретить упоминание имени в английском медиа. Но испанской Sport.es чужеземный суд не указ: газета спалила изменника перед финалом Лиги чемпионов-2010/11, когда «МЮ» слил «Барсе» 1:3.

Любовница Гиггза рассказала, что Райан обещал ей скорый развод с женой, она верила и любила футболиста. А ветеран «МЮ» не только не думал о расставании со Стейси: параллельно он еще встречался с третьей девушкой. Через пару месяцев после откровения Имоджен Томас каминг аут устроила Наташа Гиггз – жена младшего брата футболиста Родри.

Девушка рассказала , что познакомилась с Райаном на вечеринке в 2003-м. У них было несколько встреч, но роман закрутился с Родри, который влюбился в красивую агентшу по недвижимости и ухаживал за Наташей. Райана же интересовал только секс, и он переключился на модель – Стейси Кук. Вскоре братья сыграли свадьбы.

Но игрок «МЮ» не забывал о горячей сноха: постоянно флиртовал с женой брата по переписке, присылал голые фотки и предлагал секс. Наташа не отказывалась. В интервью изменщица заявила, будто Райан принуждал ее. Но измены продолжались восемь лет – все время, что Родри был знаком со своей женой. По словам девушки, ей было приятно, что ее хочет знаменитость. Более того, за это время у нее родился сын – Райан мог оказаться отцом собственного племянника, а Daily Mail писал, что Наташа могла изменять еще с тремя игроками «МЮ» – Дуайтом Йорком, Филом Бардсли и Дэнни Симпсоном.

Родри узнал об изменах жены с братом вместе со всей страной – из газеты. Предательство двух самых близких людей уничтожило бедного водителя грузовиков. «Я позвонил брату и спросил, что происходит. Он сказал, что журналисты врут. Однако позже он написал мне, что это был всего лишь секс. Он уничтожил мою семью ради секса», – пытался уложить новости в голове Родри.

Два года он и Наташа пытались пережить измену, но в итоге развелись. Родри потерял работу водителя и уехал к родителям в Уэльс нищим. «Грязный пес! У него нет ничего морального. Одно дело иметь отношения с Имоджен, и совсем другое – с женой собственного брата. Мы все волнуемся за Родри», – заступалась за племянника тетя Гиггза. В итоге с Райаном порвали отношения даже родители.

Его жена Стейси Кук терпела еще пять лет после выхода разоблачения. Чтобы сохранить брак Гиггз даже лечился от секс-зависимости, но не помогло: Райан снова завел двух любовниц. Первой оказалась модель и диджей на 15 лет младше манкунианца – Хелен Стеллинг Холт. Девушка ездила с сетами по Ибице, Мальорке и США, а также выступала на мероприятиях «Манчестер Юнайтед», где Райан с ней и познакомился. Вторая любовница – модель Кейт Гревилл. В мае 2016-го Стейси Кук потеряла терпение: она выгнала мужа из дома, поскольку Райан при ней флиртовал с официантками в баре.

Скандалы не сразу отразились на карьере Гиггза. Если в 2011 году он не получил даже порицания от «МЮ», то в 2016-м лишился работы за прошлые грехи. Когда клуб возглавил Жозе Моуринью, президент «Юнайтед» Эд Вудворд хотел, чтобы Гиггз остался в роли помощника. Но Моуринью отказался от валлийца. The Times выяснил причину: португалец не доверял человеку, который так цинично предал родного брата.

Жозе Моуринью и Райан Гиггз Фото: Getty Images

Два года валлиец выступал в качестве эксперта, но хотел быть коучем. В 2018-м он наконец получил работу мечты – место главного тренера Уэльса. Вместо поздравлений, отец Гиггза публично отрекся от сына: «Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, – это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает. Моя семья не уважает его и не следит за ним».

22 марта 2018 года Гиггз дебютировал в качестве главного тренера Уэльса и победил Китай – 6:0. Под руководством нового тренера валлийцы уверенно прошли на Евро-2020 со второй строчки, пропустив вперед вице-чемпиона мира Хорватию. За год до этого Райан если не помирился, то хотя бы начал общаться с Родри – их видели вместе на Пасху за пинтой пива. Казалось, жизнь постепенно налаживается, но Гиггз снова расчехлил свою двустволку.

1 ноября 2020-го главного тренера Уэльса арестовали по заявлению любовницы Кейт Гревилл, с которой он продолжил встречаться и после расторжения брака. Кейт позвонила в полицию, потому что Гиггз ее избил – это подтвердили в больнице после снятия побоев, сообщает BBC

The Sun разнюхала , что причина конфликта все та же: Кейт обнаружила на планшете переписки, в которых Гиггз флиртовал с двумя гламурными дамами. Дама взбесилась и закатила ссору, в ходе которой тренер Уэльса поднял руку.

Райана отпустили под залог, а его адвокаты отвергли обвинения и сказали, что бывший игрок сотрудничает с полицией. В начале января полиция Большого Манчестера передала дело Гиггза в Королевскую прокурорскую службу. После проверки документы направят в суд.

Сборная Уэльса отстранила тренера от работы сразу после ареста. Тогда речь шла о только о трех матчах, но Гиггз до сих пор не вернулся к работе. В начале марта руководители объявили, что коуча отправили в специальный отпуск до суда, а Уэльсом руководит его помощник Роберт Пейдж. Ожидается, что расследование в прокуратуре завершится 1 мая и, если Гиггзу предъявят обвинения, он пропустит Евро-2020. Отборочные матчи на ЧМ-2022 против Бельгии и Чехии точно пройдут без него.

Райан Гиггз – один из лучших футболистов в истории футбола. Его ждала тренерская карьера не хуже, чем у Зинедина Зидана, но валлиец собственноручно уничтожил свою карьеру и жизни близких. Самое страшное: у Гиггза есть миллион причин, чтобы измениться и вернуться в семью, но желания и сил, похоже, совершенно нет.

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