Сборная России возвращается спустя четыре месяца после 0:5 от Сербии в Лиге наций и начинает отборочную кампанию к чемпионату мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова попала в группу H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Первый матч – гостевой, с одной из команд-карликов. Сборная уже прилетела на Мальту и готовится к игре.

Кто вызван в сборную

Черчесов объявил список из 27 фамилий 15 марта. В команду после скандала с интимным видео вернулся Артем Дзюба, оценивший сербский разгром через экран телевизора, а также два новичка – вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Оба представляют «Рубин».

Евро-2020 Новая форма сборной России – похожа на ту, с Евро-2008 ВЧЕРА В 19:51

Позже стало известно о замене голкипера Сослана Джанаева и защитника Романа Зобнина – оба получили травмы перед отбытием в национальную команду. В расположение прибыли Андрей Лунев из «Зенита» и Максим Мухин из «Локомотива». Также на Мальту не полетел Магомед Оздоев.

«Монако» не хотел отпускать в сборную Александра Головина, но это относится только к домашнему матчу против Словении в Сочи – Лига 1 выпустила распоряжение о запрете для игроков покидать Евросоюз из-за распространения коронавирусной инфекции. Но РФС, кажется, все уладил, и кадровых проблем у Черчесова не наблюдается.

Форма

После большого перерыва готовность команды – загадка, тем более, для сборной послевкусие было на редкость унылым. Команда не побеждает с 6 сентября: тогда Миранчук, Оздоев и Фернандес вколотили три мяча Венгрии, а потом Россия пропустила дважды. Потом – ничья во втором матче с венграми, ничья и поражение с Турцией и сербское унижение. Вдобавок были проигрыш шведам и ничья с Молдовой в контрольных матчах.

Хочется верить, что в 2021-м команда перезагрузится и подойдет к отбору на чемпионат мира с новыми силами. Разминка на Мальте – отличный шанс вернуться в большую игру и вспомнить, что три года назад от полуфинала чемпионата мира сборную отделил один незабитый пенальти.

Мальта занимает 176-е место в рейтинге ФИФА, за 65 лет скромная команда выбила всего шесть побед в квалификациях ЧМ и Евро. Но в своем дивизионе Лиги наций смотрелась неплохо, проиграв только гостевой матч Фарерам. Мальта обыграла Андорру, Гибралтар, Латвию и Лихтенштейн – вполне себе достижение для команды такого уровня.

Ориентировочный состав сборной России

Ставки и прогнозы

Со ставками на победу все понятно: Россия идет суперфаворитом, а осечек с карликами быть не должно. Поэтому можно поиграть с другими ставками: Winline предлагает коэффициент 1,47 на победу команды Черчесова всухую, 2,69 – на то, что Мальта все же размочит счет. Это вполне жизнеспособный заход: все сборные не сыграны после зимы.

Дзюба рвется к рекорду Александра Кержакова – лучшего бомбардира сборной с 30 голами. У Артема сейчас 26, Мальта – отличный соперник для улучшения статистики. Ставка на гол Дзюбы – 1,46. Александра Соболева, которому наверняка тоже дадут шанс – 1,82.

Юрий Жирков и Артем Дзюба на тренировке сборной России Фото: Getty Images

Где смотреть

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет Первый канал, отправив поклонников фигурного катания смотреть выступление спортивных пар на Eurosport. А еще у нас можно читать текстовую трансляцию – описывать подвиги Дзюбы будет Сурен Аванесьян.

Сделай ставку на Winline прямо сейчас! 1000 рублей уже ждет тебя в приложении!

ЧМ. Квалификация. Европа Головин сыграет со Словенией в Сочи. РФС договорился с Лигой 1 20/03/2021 В 10:16