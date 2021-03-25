Последний год полузащитника «Байера» преследуют рекорды. В прошлом мае Флориан стал самым молодым игроком в истории леверкузенского клуба, а в июне – самым юным автором забитого мяча в Бундеслиге. Виртц пробил Мануэля Нойера и теперь вполне может поехать с ним на Евро. Серьезно, Лёв вызвал парня не ради красивых цифр. В сезоне-2020/21 Фло вырос в ключевого игрока команды из Леверкузена.

О талантливом полузащитнике заговорили в 2019-м,когда «Кёльн» выиграл чемпионат Германии U-17. В полуфинале Виртц забил «Баварии», а в финале против «Боруссии» отметился ассистом. После таких выступлений два немецких гранда присоединились к «Ливерпулю» и «Порту» в борьбе за тинейджера. Только Фло не хотел никуда уезжать: в Кёльне его окружали друзья и семья, а местные считали будущей звездой. «Это лучший полузащитник академии за последние 30 лет», – набрасывала газета Kölner Express.

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Похищение случилось внезапно – в прошлом январе 16-летнего пацана завербовал «Байер». «Кёльн» не ожидал подставы: в 2001-м они, «Леверкузен» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха заключили джентльменское соглашение. Клубы договорились не воровать друг у друга игроков академий, чтобы в регионе сохранялась здоровая конкуренция. Спортивный директор «Гладбаха» Макс Эберль прояснил детали рейнского пакта о ненападении: «На западе Германии экстремальная ситуация. Несколько сильных молодежных центров сосредоточены на очень маленьком пространстве. Например, «Герте», «Баварии» или «Штутгарту» в этом плане проще».

Представители «Байера» отбивались единственным аргументом: Виртц куплен не для молодежки, а под основу. Как оказалось позже, не соврали: Флориан отыграл уже 40 матчей со взрослыми и оформил 8+7. Да и выбор Фло пал на «Байер» не просто так. Во-первых, за женскую команду «Леверкузена» выступает старшая сестра Юлиана. Во-вторых, родителям-агентам пообещали, что школа останется в приоритете.

Флориан Виртц, «Байер» Фото: Getty Images

Пока что образование действительно перевешивает футбол. Даже в расположении сборной Флориан не забывает об учебе – Немецкий футбольный союз приставил к нему репетитора. В декабре Виртц пропустил матч Лиги Европы против «Славии» из-за экзамена. Обычный график тоже отличается от профессионалов. «Он ходит в школу каждое утро, занятия длятся с 07:30 до 09:30. Примерно в 09:45 Флориан возвращается в расположение клуба, а в 10:30 начинается тренировка. Потом обед, душ и возвращение в школу на оставшиеся уроки», – описал распорядок дня уже экс-тренер «Байера» Петер Бош.

Старшие партнеры относятся к Виртцу с пониманием. В разные годы Ларс Бендер и Джонатан Та тоже получали медаль Фрица Вальтера (награда лучшим молодым футболистам Германии – Eurosport), поэтому прекрасно понимают, что свалилось на Фло. «Надьем Амири давал советы с самого начала. Он сразу сказал, что тренеру не нравится, когда не пытаешься отобрать мяч после потери. Керем Демирбай тоже помог. Я был удивлен, что меня особенно поддержали игроки, которые играют на тех же позициях, что и я. Они видели во мне не конкурента, а человека, способного помочь команде. Благодаря этому я быстро вник в стиль игры», – рассказал Виртц.

Флориан Виртц и Серж Гнабри на тренировке сборной Германии Фото: Imago

На первых тренировках Флориан особенно следил за Каем Хаверцом: наблюдал, как будущий игрок «Челси» двигался между линиями и действовал перед воротами. После ухода Хаверца Виртц занял на поле освободившееся место и не боится сравнений с предшественником: «Меня мотивирует мысль о том, что я могу играть даже лучше Кая. Я всегда хочу быть лучшим и ненавижу проигрывать».

С амбициями у молодого человека действительно все в порядке. «В детстве я мечтал играть за «Барселону». С тех пор ничего не изменилось», – признался самый дорогой футболист в категории U-17, которого Transfermakt оценил в 45 млн евро.

Сейчас для вундеркинда подъехало первое серьезное испытание. И вызов в сборную от Йоги Лёва здесь не при чем. «Байер» уволил Боша – тренера, который по-настоящему поверил в юнца и отказался осенью брать на его место опытного Марио Гётце. Новый коуч, недавно перенесенный коронавирус и дебют в сборной могут ментально надломить любого. Но если Виртц выдержит и продолжит на уровне, в Леверкузене точно перестанут вспоминать про Хаверца.

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