Нападающий сборной России Артем Дзюба забил в ворота Мальты в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Мяч форварда «Зенита» стал для него 27-м за национальную команду.

По результативности за сборную Дзюба вышел на второе место в истории. Он обошел экс-нападающего «Спартака» Владимира Бесчастных, который отличился 26 раз. До лучшего бомбардира, Александра Кержакова, Дзюбе осталось три гола – у бывшего нападающего «Зенита» 30 мячей.

После первого тайма сборная России обыгрывает Мальту со счетом 2:0. Еще один гол на счету Марио Фернандеса – защитник ЦСКА отличился с передачи Артема Дзюбы.

27 марта команда Черчесова сыграет в Сочи со Словенией, а 30-го числа встретится на выезде со Словакией.

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