Сборная России победила сборную Мальты со счетом 3:1 в первом матче квалификации к ЧМ-2022. В команде Станислава Черчесова голами отметились Артем Дзюба (23 минута), Марио Фернандес (35) и Александр Соболев (90). Единственный мяч Мальты забил Джозеф Мбонга (56).

Гол в ворота сборной Мальты стал для Дзюбы 27-м в составе сборной. По этому показателю он обошел Владимира Бесчастных (26 голов) и поднялся на вторую строчку среди всех бомбардиров национальной команды. Первое место удерживает Александр Кержаков (30 мячей).

Следующие отборочные матчи сборная России проведет против Словении (27-го марта в 17:00 по московскому времени) и Словакии (30-го марта в 21:45).

В других играх группы H Кипр сыграл вничью со Словакией (0:0), а Словения победила Хорватию (1:0).

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