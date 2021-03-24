Пустой мальтийский стадион напомнил о главном плюсе пандемии: теперь в футбольных трансляциях слышен любой словесный пинок со скамейки. Матч сборной был наполнен тренерской критикой. Станислав Черчесов каждые 10 минут недовольно разворачивался к скамейке, а его коллеги стабильно заряжали «Выше!». Нетипичная картина для победы со счетом 3:1.

Дело в том, что даже штаб Черчесова не обманывает себя результатом. Игра сборной России заслужила только тусклых эпитетов. Блеклый эффект усилил уровень соперника. Счет 3:1 совсем не отражает эту картину.

Против Мальты сборная провела ровно один крепкий отрезок: с 20-й минуты до конца первого тайма. В это время отзвенели гол и ассист Артема Дзюбы. На удачном промежутке сборная раскатывала соперника по ударам (7 против 1), причем большинство выстрелов от игроков Черчесова пришлись изнутри штрафной (4). Александр Головин активно атаковал чужую коробку, Далер Кузяев и Марио Фернандес дерзко включались в финальную треть – в игре сборной работало все.

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Ни до, ни после успешного отрезка такую красивую картину команда Черчесова не рисовала. За стартовые 20 минут сборная ни разу не побеспокоила чужого кипера, а во втором тайме пустила отрезвляющий гол от Джозефа Мбонга.

Джозеф Мбонг, Мальта – Россия Фото: Getty Images

На серых игровых промежутках игра России резко распадалась. Дзюба переключался со здравой борьбы за забросы на фолы и ошибки в обработке. Ильзат Ахметов и Даниил Фомин забывались под давлением, хотя должны были смещаться в первую линию и помогать с продвижением мяча (Мальта усугубляла их волнение точечным прессингом).

Ситуацию не спасла даже евро-связка Головина с Алексеем Миранчуком: десятки скудно взаимодействовали друг с другом в финальной трети. Полузащитник «Монако» и вовсе распался после 70-й минуты. Головин был ответственен за все стандарты сборной, но к ударам привели лишь два из них. Один из выстрелов выдал Джикия, когда на 48-й минуте попал в руку Дзюбе.

Парад ужасных цифр можно растянуть еще на два текста, но общий тренд понятен. Сборной не хватало качества на мяче. Эшелоны Мальты контролировали как среднюю, так и первую линию. Взламывать их почти не получалось.

Да, несмотря на туманную игру России Мальта создала мало моментов. Большинство ударов от хозяев прилетели из-за штрафной и оказались легкими для Антона Шунина. Но общий уровень соперника не дает использовать качество его моментов как отговорку.

Россия все равно провела дряблую игру. Если этот тренд сохранится и на матчи против Словении со Словакией, мартовские сборы лишь сильнее подсветят вопрос об отставке Черчесова.

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