24 марта начался не только молодежный чемпионат Европы, но и отбор на чемпионат мира в Катаре. Европейские сборные сыграли очень разные матчи, среди которых были и проходные исходы, и неожиданности. Вот весь сок.

Голы: Гризманн 19’ – Кимпембе 57’ (А)

ЧМ. Квалификация. Европа Сборная провалила старт отбора. 3:1 – не показатель 2 ЧАСА НАЗАД

Что нужно знать: сборная Франции тяжело начинала четыре последних отбора на ЧМ (1 победа (Финляндия-2012), 2 ничьих (Израиль-04 и Белоруссия-16) и 1 поражение (Австрия-08)), а теперь к ним добавился еще один. В первом тайме казалось, что сборную Украины уничтожат, как в недавнем товарняке (7:1), но французы ограничились лишь мячом Антуана Гризманна.

Во втором тайме чемпионы мира успокоились и запустили мяч после одной из немногочисленных атак жовто-блакитных – Преснель Кимпембе подвернулся под удар Сергея Сидорчука и отправил мяч в свои ворота. Франция тут же включилась, но кроме контроля мяча показать что-то солидное не смогла.

Сборная Украины выкатила схему 5-2-3 или 5-4-1 и чем-то напомнила сборную России на ЧМ-2018, но результат от этого менее крутым не стал.

Что нужно увидеть: голешник Антуана Гризманна, который могли бы и отменить из-за офсайда Бенжамена Павара, но на матчах отбора нет ВАР.

Цифра матча: 1. Сборная Франции впервые в истории статистических наблюдений пропустила в матче, когда по ее воротам не били в створ.

Голы: Мбонг 56’ – Дзюба 23’, Фернандес 35’, Соболев 90’

Что нужно знать: сборная России начала отборочный цикл с победы, но от нее совсем не веяло флером уверенности. Первая часть матча осталась за Мальтой, потом включился Дзюба и выписал 1+1, а почти весь второй тайм участник четвертьфинала ЧМ отбивался от наскоков 176-й сборной мира. Повезло, что выскочивший на замену Александр Соболев избавил страну от мучений и потенциальных неожиданностей на последних минутах.

Что нужно увидеть: комбинацию перед голом Дзюбы, которая немного барселонская.

Цифра матча: 27. Артем Дзюба забил за сборную в 27-й раз и еще приблизился к лидирующему в списке бомбардиров в истории Александру Кержакову (у него 30 банок).

Голы: Йылмаз 15’, 34’ (П), 81’, Чалханоглу 46’ – Классен 75’, Л. Де Йонг 76’

Что нужно знать: самый горячий матч дня состоялся в Стамбуле. Сборная Нидерландов после мощного выступления в Лиге Наций едва ли рассчитывала, что уступившая даже России и Сербии Турция окажет ей достойное сопротивление. Но турки собрались, зарядили на матч 35-летнего Бурака Йылмаза, а тот выдал хет-трик. Все могло бы сложиться иначе, но дуплет голландцев за 15 минут до конца матча во что-то большее не превратился. Кстати, на 95-й минуте Мемфис Депай не забил с пенальти.

Что нужно увидеть: шикарную банку Бурака Йылмаза со штрафного.

Цифры матча: 2000. Мемфис Депай стал первым игроком, который не забил пенальти за сборную Голландии, с 2000 года. Тогда в матче против Италии не повезло нынешнему тренеру сборной Франку де Буру.

1980. Бурак Йылмаз стал первым игроком с 1980 года, который закинул сборной Нидерландов трешку. 40 лет назад это удалось немцу Клаусу Аллофсу.

Голы: Де Брёйне 22’, Т. Азар 28’, Лукаку 73’ (П) – Х. Уилсон 10’

Что нужно знать: несмотря на ход матча и даже 12 минут игры с преимуществом в счете у Уэльса не было шансов против Бельгии. Парни Мартинеса набили 71% владения и позволили гостям всего раз попасть в створ – как раз в эпизоде с голом Уилсона. Привычно был хорош КДБ, а Торган Азар не заскучал без брата, но состав сборной Бельгии уж очень долго не обновляется. Складывается впечатление, что нового поколения у мощнейших европейцев просто нет.

Что нужно увидеть: состав сборной Бельгии, который не меняется уже лет 5.

Цифры матча: 2020. Сборная Бельгии не проигрывает в домашних играх квалификаций на ЧЕ и ЧМ с сентября 2010-го, когда ее огорчила сборная Германии. С тех пор в активе бельгийцев 20 побед, 6 ничейных исходов и 90 забитых мячей (в среднем 3,5 за матч.)

Гол: Медведев 36’ (А)

Что нужно знать: подавление еще более мощное, чем бельгийцы устроили Уэльсу, завершилось только с минимальным счетом. Португальцы кинули на Азербайджан даже Криштиану Роналду, 29 раз пробили по воротам (15 в створ), набили 68% владения, но все равно не забили. Повезло, что в роли киллера выступил Максим Медведев, который не успел среагировать на вылетевший из рук Шахруддина Махаммадалиева мяч и непонятным образом занес его в сетку собственных ворот.

Что нужно увидеть: комичный автогол Медведева.

Цифра матча: 8. Криштиану Роналду восемь раз пробил по воротам сборной Азербайджана, но не забил ни разу. Кстати, это 27,6% от всех ударов португальцев в матче.

Коротко об остальных матчах:

Эрлинг Холанн внезапно не забил Гибралтару 5 штук. Еще более внезапно, что он он не забил вообще ничего, как и Мартин Эдегор. Норвегия между тем победила 3:0.

Словения (следующий соперник сборной России) взяла и переиграла в Любляне фаворита группы H сборную Хорватии. Счет минимальный, а интрига в секстете начала закручиваться с первого тура.

Другие соперники России Словакия и Кипр разошлись нулевым миром.

Самый мощный разгром дня на счету сборной Чехии, которая на выезде прикончила Эстонию. Хозяева даже повели к 12-й минуте, но до конца первого тайма успели получить четырежды, а потом схватили еще два. Идеальный хет-трик (мячи обеими ногами и головой) на счету опорника «Вест Хэма» Томаша Соучека.

Сербы не пустили Португалию на первую строчку группы А, переиграв дома Ирландию. Гости открыли счет, а потом пали под гением Душана Тадича – капитан сербов соорудил с десяток моментов и выписал три ассиста. Итоговый счет – 3:2.

Черногория победила Латвию (2:1), а Финляндия с Боснией разошлись со счетом 2:2.

ЧМ. Квалификация. Европа Дзюба забил Мальте и стал 2-м по голам в истории сборной 4 ЧАСА НАЗАД