Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче первого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.
Официальный твиттер команды после игры показал, как выглядит окровавленное колено 30-летнего футболиста. Рассечение не помешало Марио доиграть матч до конца.
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- Сборная России выиграла со счетом 3:1.
- Фернандес забил второй мяч, также авторами голов стали Артем Дзюба и Александр Соболев.
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