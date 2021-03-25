Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче первого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты.
Официальный твиттер команды после игры показал, как выглядит окровавленное колено 30-летнего футболиста. Рассечение не помешало Марио доиграть матч до конца.
Чемпионат России
Фернандес покинул поле на носилках – ему наступил на лицо соперник
13/03/2021 В 12:15
  • Сборная России выиграла со счетом 3:1.
  • Фернандес забил второй мяч, также авторами голов стали Артем Дзюба и Александр Соболев.
Сборная провалила старт отбора. 3:1 – не показатель
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
Фернандес сказал, что проголосовал бы за Путина. И объяснил почему
08/12/2020 В 08:50
Лига наций
У Фернандеса сомнительный тест на ковид – в сборной уже 3 случая
10/10/2020 В 08:16