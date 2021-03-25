Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Мальтой в рамках первого тура отборочного турнира ЧМ-2022.
«Когда была жеребьевка, мы сказали, что у нас ровная группа. Убежден, что на Мальте у многих команд будут проблемы. Сегодня мы убедились, что к каждой команде надо правильно готовиться, что добиваться результата. Сегодня есть победа, но игра нам не удалась и не понравилась. Главное – три очка. Готовимся к следующему матчу», – цитирует Черчесова Sport24.
- Россия выиграла со счетом 3:1.
- Авторами забитых мячей стали Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.
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