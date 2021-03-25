Артем Дзюба вонзил Мальте и обогнал Владимира Бесчастных по голам за сборную. Теперь у главного футболиста страны 27 мячей и всего 3 банки до рекорда Александра Кержакова. Звучит классно, но если посмотреть на тех, кому забивали российские бомбардиры, в голове возникает грустный вывод: рекорды делались на карликовых, либо очень слабых сборных. И вот доказательства.

Владимир Бесчастных, 26 голов

Для начала перенесемся в 1994-й. 20-летний Владимир Бесчастных – звезда праймового «Спартака», который за весь сезон проиграл только раз. В команде Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Дмитрий Ананко, Юрий Никифоров, Андрей Тихонов и другие звезды. В сборную Бес впервые попал в 1992-м, но играл мало. В 1994-м поехал вместе со национальной командой на ЧМ в США, однако вышел только против Камеруна. После турнира и очередных перемен Бесчастных утвердился в качестве одного из главных форвардов страны. Первый гол он вкрутил как раз в 1994-м в ворота Австрии в товарищеском матче.

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Владимир чередовал мячи очевидным аутсайдерам и середнякам, но почти не забивал ключевые и топ-сборным. Из 90-х вспоминается разве что гол Чехии на Евро-1996. По-настоящему важную роль форвард сыграл в отборе на ЧМ-2002. Исключительно благодаря ему команда победила Швейцарию и Югославию, а в финальной части Бесчастных забил единственный мяч в карьере топ-сборной: хотя та Бельгия только приближалась к уровню главных на континенте.

Владимир Бесчастных Фото: Getty Images

Первый гол: Австрии (1994)

Последний гол: Ирландии (2002)

Голы топ-сборным (1): Бельгия (2002)

Голы средним командам (14): Австрия (1994), Греция (1995), Югославия (1995), Польша (1996), Чехия (1996), Турция (1998), Израиль, Словакия, Швейцария (2000), Югославия (2001), Швейцария (3 гола в 2001-м), Ирландия (2002).

Голы слабым сборным (11): Сан Марино (1995), Кипр (1996), Люксембург (1996), Армения (2 гола в 1999-м) Андорра (2 гола в 1999-м), Беларусь (1999), Фарерские острова, (2 гола в 2001-м), Эстония (2002).

Бесчастных – о Дзюбе: «Очень спокойно отношусь. На самом деле никакой гонки вообще нет. Дай бог, ему удачи, здоровья и фарта». (« Спорт день за днем »)

Бесчастных – о Кержакове: «Не обидно ли, что он повторил мой рекорд? Вообще, это журналисты нагнетали ситуацию, писали об этом. Как-то непонятен мне этот ваш ажиотаж. Я 10 лет являлся лучшим снайпером сборной, однако не получил за это ни звания, ни денег, а после завершения карьеры два года не мог трудоустроиться. Вот вам и лучший бомбардир… А сейчас у меня все хорошо, занимаюсь любимым делом, вообще не думаю о рекордах». (« СЭ »)

Александр Кержаков, 30 голов

К следующему бомбардиру вопросов меньше: Кержаков в лучший период забивал и крутым командам. В его списке три топ-сборные – больше, чем у Бесчастных и Дзюбы вместе взятых. При этом сильно меньше середняков. И очень много аутсайдеров.

Александр попал в сборную в 2002-м в качестве еще не лидера, но важного игрока «Зенита» нового времени. Главный тренер сине-бело-голубых Юрий Морозов бесконечно верил в форварда, нравился он и Олегу Романцеву. Поэтому Керж поехал на ЧМ 2002 и даже вышел на замену против Бельгии.

После турнира он забил в трех следующих матчах уже при Валерии Газзаеве, но потом не поражал ворота 16 матчей.

Александр Кержаков, сборная России Фото: From Official Website

В качестве основного нападающего сборной Керж раскрылся в отборе на Евро-2008. Гус Хиддинк обожал его, Александр отвечал голами. С шестью мячами он стал лучшим бомбардиром сборной и параллельно зажигал за «Севилью». В феврале 2008-го вернулся в Россию и потух в «Динамо». Гус отцепил его от заявки на Евро.

Второй шанс нападающий получил на Евро-2012: забил несколько ключевых мячей в отборе, но провалился в финальной части турнира. 2012 – единственный год, когда Кержаков забивал топам.

В отборе на ЧМ-2014 Александр снова стал лучшим бомбардиром сборной с пятью голами, пусть и два из них вкатил Люксембургу. А после турнира в Бразилии сыграл у Фабио Капелло только один матч.

Первый гол: Швеции (2002)

Последний гол: Беларуси (2015)

Голы топ-сборным (3): Уругвай, Италия, Португалия (всем – в 2012-м),

Голы средним командам (9): Швеция (2002), Финляндия (2 гола в 2009-м), Ирландия (2 гола в 2002-м и 2010-м) Израиль (2 гола в 2012-м), Словакия (2014), Венгрия (2014).

Голы слабым сборным (18): Албания (2002), Лихтенштейн (3 гола в 2005-м), Люксембург (2005), Эстония (2 гола в 2007-м), Андорра (3 гола в 2007-м), Македония (2007), Македония (2010), Люксембург, (2 гола в 2013-м), Южная Корея (2014), Азербайджан, (2 гола в 2014-м), Беларусь (2015)

Кержаков – о рекорде Бесчастных: «Даже не задумываюсь об этом». (« Фонтанка »)

Кержаков – о голах Дзюбы: «Мой рекорд же не 500 лет держится. Хорошо отношусь к голам Дзюбы, пусть забивает – это замечательно». ( Sport 24

Артем Дзюба, 27 голов

Впервые Дзюба попал в сборную в 23 года, но зарубежные тренеры не прониклись его уровнем. Дик Адвокат не взял на Евро-2012, Капелло пригласил только раз во время отбора на ЧМ-2014. Правда, включил в расширенный список кандидатов на поездку в Бразилию, но в итоге не взял в команду.

Капитан сборной России Артем Дзюба Фото: Getty Images

Первый гол Дзюба забил только в 2014-м Лихтенштейну, а спустя год отгрузил им уже четыре. По актуальной статистике 15 раз из 27 Артем огорчал исключительно аутсайдеров. 13 голов вонзил командам, которые ни разу не выходили на чемпионат Европы.

В списке только одна топ-сборная: Испания, которой он положил с пенальти на ЧМ-2018. При этом Артем достаточно забивал середнякам, но аутсайдерам все равно больше.

Первый гол: Лихтенштейну (2014)

Последний гол: Мальте (2021)

Голы топ-сборным (1): Испания (2018)

Голы средним командам (11): Швеция (2015), Сербия (2016), Коста-Рика, (2 гола в 2016-м), Египет (2018), Турция (2018), Шотландия (3 гола в 2019-м), Сербия (2 гола в 2020-м).

Голы слабым сборным (15): Лихтенштейн (2014), Молдавия, (2014), Лихтенштейн (4 гола в 2015-м), Молдавия (2015), Саудовская Аравия (2018), Казахстан (2019), Сан-Марино, (4 гола в 2019-м), Кипр, (2019), Мальта (2021).

Дзюба – о рекорде Кержакова: «Мечты никакой нет, нет никаких планов. Главное, чтобы команда выиграла. Нападающий ценен голами, но если я буду правильно играть на команду, это будет самым важным. Получится забить – супер, нет – буду готовиться к следующей игре. Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова, это было бы прекрасно. Надеюсь, получится». ( официальный сайт РФС

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