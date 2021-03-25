Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес прокомментировал нарушения прав рабочих в Катаре, где в 2022 году состоится чемпионат мира. Эрнандес не смог рассказать о своем отношении к ситуации.
«У каждого есть права. Я не хочу вдаваться в подробности этого аспекта. У каждого свое мнение. Думаю, что к ЧМ-2022 в Катаре все будет идеально. Я не знаю, в каких условиях они работают. Не хочу вдаваться в подробности. Не мне решать, хорошо это или нет», – приводит слова Эрнандеса Get French Football News.
- Ранее сборная Норвегии вышла на матч против Гибралтара в футболках в поддержку рабочих в Катаре.
- Британские медиа сообщали, что минимум 6 751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с 2010 года.
- Один из спонсоров мюнхенской «Баварии» – авиакомпания Qatar Airways.
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