Опубликовано 25/03/2021 в 19:59 GMT | Обновлено 25/03/2021 в 20:00 GMT

Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес прокомментировал нарушения прав рабочих в Катаре, где в 2022 году состоится чемпионат мира. Эрнандес не смог рассказать о своем отношении к ситуации.

«У каждого есть права. Я не хочу вдаваться в подробности этого аспекта. У каждого свое мнение. Думаю, что к ЧМ-2022 в Катаре все будет идеально. Я не знаю, в каких условиях они работают. Не хочу вдаваться в подробности. Не мне решать, хорошо это или нет», – приводит слова Эрнандеса Get French Football News

Ранее сборная Норвегии вышла на матч против Гибралтара в футболках в поддержку рабочих в Катаре.

Британские медиа сообщали, что минимум 6 751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с 2010 года.

Один из спонсоров мюнхенской «Баварии» – авиакомпания Qatar Airways.

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