Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отметился результативным действием в первой игре после возвращения. Форвард «Милана» сделал ассист на Виктора Классона в игре с Грузией.
На 35-й минуте встречи Златан принял мяч грудью после подачи с фланга и вторым касанием выдал на Классона, который в падении пробил вратаря Лорию.
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- Златан проводит за сборную 117-й матч, он забил за команду 62 мяча – это рекордный результат.
- В отборочном этапе ЧМ-2022 шведы также сыграют 28 марта с Косово. 31 марта состоится товарищеский матч Швеции с Эстонией.
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