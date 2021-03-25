Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович отметился результативным действием в первой игре после возвращения. Форвард «Милана» сделал ассист на Виктора Классона в игре с Грузией.

На 35-й минуте встречи Златан принял мяч грудью после подачи с фланга и вторым касанием выдал на Классона, который в падении пробил вратаря Лорию.

ЧМ. Квалификация. Европа Златан заплакал, когда рассказывал про сына и сборную Швеции 22/03/2021 В 18:45

Златан проводит за сборную 117-й матч, он забил за команду 62 мяча – это рекордный результат.

В отборочном этапе ЧМ-2022 шведы также сыграют 28 марта с Косово. 31 марта состоится товарищеский матч Швеции с Эстонией.

Чемпионат Италии Ибра забил «Фиорентине» и установил уникальный рекорд Серии А 21/03/2021 В 20:28