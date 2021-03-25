Второй день европейского отбора прошел даже бодрее первого. Да, в нем не было игры сборной России, зато вернулся Златан, победили почти все топы, а еще залетели шикарные банки.

Германия – Исландия – 3:0

Голы: Горецка 3’, Хаверц 7’, Гюндоган 56’

ЧМ. Квалификация. Европа Рекорды сборной набили на карликах. Кому забивали Керж и Дзюба 9 ЧАСОВ НАЗАД

Что нужно знать: сборная Германии с самого старта встречи включилась и уже через 10 минут матч можно было заканчивать. Делать этого не стали, наверное, чтобы дать дебютировать за бундестим 18-летнему Джамалу Мусиале.

А еще перед матчем сборная Германии поддержала сборную Норвегии в акции по бойкоту ЧМ-2022. Скандинавам и немцам не нравится, что на стройках объектов ЧМ гибнут люди (говорят, что уже зафиксировали почти 7 тысяч случаев).

Что нужно увидеть: шикарный выездной комплект сборной Германии. Очень хочется его купить.

Кай Хаверц, сборная Германии Фото: Getty Images

Цифры матча: 2. Кай Хаверц в этом сезоне забил за сборную дважды, а вот в «Челси» это ему удалось лишь однажды.

52. Дуплет за первые семь минут матча стал самым резвым стартом матча от сборной Германии за 52 года. В 1969 году еще при Герде Мюллере немцы забивали двушку за 5 минут – не повезло Кипру.

17. Германия выиграла 17-й матч в квалификациях на ЧМ подряд.

Англия – Сан-Марино – 5:0

Голы: Уорд-Проуз 14’, Кэлверт-Льюин 21’, 53’, Стерлинг 31’, Уоткинс 83’

Что нужно знать: Англия вновь разгромила слабенькую сборную. Разве кто-то ждал другого исхода?

Возможно, ждали и того, что русские судьи вновь не встанут на колено в поддержку акции BLM, но бригада Кирилла Левникова не повторила ошибку команды Сергея Карасева.

Что нужно увидеть: например, дебютный и, возможно, исторический гол Джеймса Уорд-Проуза.

Цифры матча: 1. Уорд-Проуз впервые забил за сборную Англии и стал десятым игроком «Саутгемптона» с таким достижением в истории.

150. Рахим Стерлинг пробил отметку в 150 голов в карьере. Банка в ворота Сан-Марино стала для него 12-й в последних 14-ти играх. Всего же за сборную «трех львов» Рахим завалил 14 мячей, причем на первые два он потратил 45 матчей.

19. Англичане выписали 19-ю победу в домашних отборочных матчах (к ЧМ и ЧЕ) подряд. В последний раз отобрать очки у Англии дома получилось у сборной Украины – 12 сентября 2012-го.

Швеция – Грузия – 1:0

Гол: Классон 35’

Что нужно знать: Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швецию после четырехгодичного перерыва и спустя 35 минут выписал ассист на Виктора Классона. А еще Ибра отметился желтой карточкой на 54-й минуте, что никак не помешало ему отыграть почти весь матч. Статистически сборная Грузии смотрелась ничуть не хуже, но своего короля грузинам найти не удалось.

Что нужно увидеть: шикарнейший преим грудью и плавный ассист Ибры на Классона.

Цифры матча: 39 лет 173 дней. Златан Ибрагимович вернулся в сборную, чтобы побить рекорд Томаса Равелли (38 лет 59 дней) и стать самым возрастным игроком в истории Швеции.

Испания – Греция – 1:1

Голы: Мората 33’ – Бакасетас 57’ (П)

Что нужно знать: сборная Испании владела мячом 77% (вот уж новость), позволила грекам всего раз пробить по воротам с пенальти и очень напомнила вчерашнюю сборную Франции. Трехцветные тоже спокойно раскатали соперника в первом тайме, а потом на секунду потеряли концентрацию и получили по голове. Чемпионы мира-2010 уже отстают от Швеции на два балла, так что грузин и косоваров придется побеждать обязательно.

Что нужно увидеть: состав сборной Испании на матч. Вы вряд ли знаете всех-всех.

Цифра матча: 8. С 2004 года только Давиды Сильва и Вилья (8 мячей), а еще Фернандо Торрес (7) забили в отборах на ЧМ больше Альваро Мораты. На счету страйкера «Ювентуса» 6 банок.

Италия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Берарди 14’, Иммобиле 39’

Что нужно знать: Италия вновь не проиграла в домашнем матче отбора на ЧМ. Северная Ирландия точно не тот соперник, который мог бы прервать страйк из 56 матчей подряд. В истории футбола с итальянцами по количеству домашних побед в отборе могут сравниться только Испания (58 матчей) и Бразилия (56).

Что нужно увидеть: да в принципе ничего.

Цифры матча: 100. Леонардо Бонуччи вышел за сборную в сотый раз и стал всего лишь восьмым итальянским игроком, которому покорилась такая отметка.

3. Доменико Берарди забил в третьем матче за сборную подряд и стал первым, кому покорилась такая отметка при Роберто Манчини.

Коротко об остальных:

Самые закрученные сюжеты и мощные истории, конечно, произошли не в матчах топов. Лучший гол дня, например, положили в противостоянии Шотландии и Австрии. Гости дважды вели, но на 85-й минуте Джон Макгинн идеально пробил через себя и установил окончательный счет (2:2).

Венгрия и Польша выдали еще более горячую ничью. Венгры к 53-й минуте повели 2:0, но потом тренер поляков провернул две замены (на 59-й минуте), а уже к 61-й минуте счет на табло превратился в ничейный. Оба мяча забили только вышедшие Пёнтек и Йозвяк. Венгры не сломались и забили третий, но ничью для гостей спас Роберт Левандовский, который забил в девятом матче за клуб и сборную подряд.

Северная Македония едва не провернула трюк поляков, но дуплет от игроков с замены при счете 2:0, перекрыл мяч Яниса Хаджи. Три очка остались в Румынии.

Швейцария и Дания буднично выиграли у Болгарии (3:1) и Израиля (2:0) соответственно, а сборная Армении минимально переиграла Лихтенштейн.

ЧМ. Квалификация. Европа Украина выстояла в Париже, хорваты влетели. Как начался отбор на ЧМ ВЧЕРА В 23:13