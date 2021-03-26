Опубликовано 26/03/2021 в 07:19 GMT | Обновлено 26/03/2021 в 07:19 GMT

Российский судья Кирилл Левников встал на одно колено перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.

Левников, как и футболисты обеих команд, сделал этот жест в поддержку антирасистской акции Black Lives Matter (Жизни черных важны).

Чемпионат России «Ростову» засчитали гол после попадания мяча в руку. Все чисто? 17/03/2021 В 16:45

Ранее от участия в акции отказался другой русский арбитр Сергей Карасев, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Англии.

Движение BLM набрало популярность после того, как американский полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда при задержании. Жест с преклонением колена стал популярен, потому что коп душил жертву коленом.

Кубок России «Спартаку» поставили 11-метровый за руку Мозеса. Это пенальти? 20/02/2021 В 18:33