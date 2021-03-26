Российский судья Кирилл Левников встал на одно колено перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Англии и Сан-Марино.
Левников, как и футболисты обеих команд, сделал этот жест в поддержку антирасистской акции Black Lives Matter (Жизни черных важны).
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Ранее от участия в акции отказался другой русский арбитр Сергей Карасев, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
- Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Англии.
- Движение BLM набрало популярность после того, как американский полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда при задержании. Жест с преклонением колена стал популярен, потому что коп душил жертву коленом.
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