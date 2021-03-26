В среду сборная России провела безобразный матч против Мальты – три очка набраны, но эти гномы реально напрягли команду долларовых миллионеров. Разумеется, после игры Станислава Черчесова стали критиковать еще сильнее: ему припомнили премиальные за товарищеские матчи, странную обойму сборной и лютейший консерватизм.

Одна из главных претензий – выбор стартового состава. По мнению очень многих фанатов «Спартака» и просто нейтральных зрителей, коуч должен был пульнуть в основу разыгравшегося Соболева, а не сытого Дзюбу. Пора объяснить логику главного тренера и предположить, когда КБ-форвард наконец получит адекватное игровое время.

Почему Дзюба должен сесть?

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У хейтеров Артема есть два аргумента. Первый – этический: есть теория, что после знаменитого слива страйкер недостоин вызываться в сборную и быть ее капитаном. Здесь спорить бесполезно: у каждого свои моральные ориентиры, а Черчесов руководствуется собственными принципами. Строго говоря, Дзюба никого не подставил и не кинул, так что либеральную позицию Станислава легко понять.

Второй аргумент в пользу банки для Артема – его текущая форма на фоне грандиозных перфомансов Соболева (5+1 весной). Существует версия, что после паузы страйкер «Зенита» еле ходит по полю, не отрабатывает в защите, бездарно бьет с точки и вообще ведет себя катастрофически равнодушно. У Александра все наоборот – он разрывает лигу голами, ассистами и другими полезными действиями. Соответственно, именно Соболь должен быть первым выбором для Черчесова. Он сейчас лучше, пусть получает больше практики – звучит разумно.

Почему в основе выходит Дзюба?

Артем Дзюба, Мальта – Россия Фото: Getty Images

Как и любой вменяемый тренер, Черчесов не действует по диванной формуле «основа сборной России – это символическая сборная РПЛ на текущую секунду». Станислав смотрит на дистанцию, а там у Дзюбы по-прежнему все в порядке.

Во-первых, он все еще лучший бомбардир РПЛ, если брать игроков с российским паспортом. Во-вторых, весной у него два гола и ассист – абсолютно нормальный результат. В-третьих, после второго смазанного пенальти Дзюба сам взял временный самоотвод: очевидно, что и в сборной он не пойдет к точке. Наконец, сказывается опыт: Артем уже больше пяти лет (при трех разных тренерах) вызывается в сборную и умеет отключать нервы в решающий момент. Поэтому сейчас Черчесов доверяет именно Дзюбе.

Точно так же было у Ярцева: даже когда Булыкин вхолостую выходил за «Динамо» (один гол весной 2004-го), его брали в сборную, потому что главный тренер знал, как заставить Диму работать на полную. В результате нападающий даже воткнул победный мяч Греции на Евро-2004.

Другой, более авторитетный и свежий пример, – позиция Дешама по Оливье Жиру. Дидье упорно ставил опытного форварда на ЧМ-2018, но тот за 546 минут разразился всего одним ассистом и нулем голов. Более того, Оливье даже ни разу не попал в створ, но это никак не помешало его команде выиграть кубок. Мог ли Дешам довериться более результативному форварду? Однозначно. Но тренер выбрал проверенный, пусть и парадоксальный с точки зрения статистики вариант.

Получается, у Соболева нет шансов?

Это бред. Александра постепенно подводят к старту и дают понять, что сейчас он первый в очереди на замену Дзюбе. Просто пока Артем не давал повода посадить его на банку, а Черчесов не любит ротировать состав чисто ради тестов.

Более того, Соболеву стоит вдохновиться историей самого Дзюбы. В декабре 2017-го Артем грачевал в запасе «Зенита», потом поехал в Тулу, ожил и выгрыз место в обойме на домашнем ЧМ. Затем форвард отпахал на сборах и гиперуспешно заменил слегка поплывшего Смолова в дебютной игре. Сейчас Дзюбу принято считать любимчиком Черчесова, но он честно заработал доверие и мнимый блат – это совсем не случай Халида Кадырова (заранее извините).

Стас всегда руководствуется этим алгоритмом: выбирает подходящего игрока, верит в него, дает минимальное право на ошибку, но потом безжалостно сажает или вообще вычеркивает из сборной.

Последний пример – Гилерме. Вратарь «Локо» долго считался безоговорочно основным, затем расслабился, пережил замену в перерыве, а сейчас может пролететь мимо Евро. Вместо Гили раму занял Шунин, и ни у кого нет вопросов по его кандидатуре. Это нормальная практика: если бы Черчесов всегда слушал болельщиков, перетряхивать сборную приходилось бы раз в три месяца – ни о какой сыгранности никто бы даже не мечтал.

Поэтому Саше Соболеву нужно абстрагироваться от теорий заговора, дальше разрывать за «Спартак» и дождаться безголевой серии главного конкурента. Тогда Черчесов однозначно катапультирует Александра в старт. Важно понимать: тренеру нужен тот, кто с большей долей вероятности даст результат. И если Соболев не сломается и сразу же справится с миссией, то заслуженно станет основным игроком сборной – он явно готов к этой роли.

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