Депутат Государственной думы Виталий Милонов осудил российского арбитра Кирилла Левникова за поддержку антирасистской акции Black Lives Matter перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино. В знак солидарности судья встал на одно колено вместе с футболистами.

«У меня к нему вопрос. То, что он там на коленках ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок.

ЧМ. Квалификация. Европа Судья Левников встал на одно колено перед матчем Англии 8 ЧАСОВ НАЗАД

Сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает. Тогда не надо называть себя российским судьей, пускай будет судьей из Румынии, они там только на коленках ползают. Он пошел на поводу у англичан, показав свою слабость, показав свою предвзятость.

Судья не должен быть предвзятым, он должен показывать свою позицию, свою аполитичность, а тут получается, что он выступил, как политический активист. Это достаточно странно», – заявил Милонов.

Движение BLM набрало популярность после того, как американский полицейский убил темнокожего мужчину Джорджа Флойда при задержании. Жест с преклонением колена стал популярен, потому что коп душил жертву коленом.

Ранее от участия в акции отказался другой русский арбитр Сергей Карасев, работавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

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