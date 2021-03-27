Начало карьеры Андре Силвы – идеальная иллюстрация прогресса футбольного таланта. Нападающий влетел в «Порту» в 16 лет после стремительного подъема из захолустных академий. Португальские журналисты отмечали янгстера в качестве одного из самых талантливых футболистов поколения. «Силва – чудовище, невероятно быстрое и сильное. Он не так хорош в дриблинге, но скорость делает его игроком, который может вывести противника из строя в любой момент», – говорилось в блоге о португальских футбольных талантах The Portuguese scout.

С 14 лет Силва гонял за юношеские сборные Португалии и постепенно поднимался от U-16 до основы. В главной команде он дебютировал в 20 – сразу после победного для португальцев Евро-2016. Причем Андре на тот момент провел всего девять матчей в Примейре. Парень настолько выделялся в «Порту Б», что Фернанду Сантуш пригласил его почти сразу после дебюта во взрослом футболе. Самородок заслужил похвалу даже от Роналду, который разглядел в нем своего преемника. «Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках, ведь у нее уже есть отличный нападающий. Это Андре Силва», – вещал Криш.

Андре Силва и Криштиану Роналду на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

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В первом полноценном сезоне в основе (2016/17) Силва оправдал ожидания и выполнил 29 результативных действий за 44 игры во всех турнирах. Страйкер заслуженно поймал внимание топ-клубов и летом стал частью странной закупки «Милана» на 130 млн евро. За него итальянцы отсыпали 38 мультов. Почти никто из новичков не окупил средств, в том числе и Андре. За сезон португалец занес только два гола в Серии А, пугая защитников только в Лиге Европы – шесть голов. Сдувшегося таланта летом спихнули в аренду «Севилье», и в Испании получилось чуть лучше – девять банок в Ла Лиге. Но конец сезона-2017/18 омрачила травма колена, и Андре вернулся на «Сан-Сиро».

Перед прошлым сезоном в «Милане» надеялись на Кшиштофа Пёнтека, поэтому снова отправили португальца в аренду: Андре на два года приютил «Айнтрахт». В Бундеслиге Силва взбодрился, выполнил 21 результативное действие (16+5) во всех турнирах, и впечатленные немцы выкупили нападающего. «Милану» португалец оказался безразличен, ведь у них уже правил Ибра. Гениальная сделка для всех – «Айнтрахт» получил реального киллера и идет в зоне ЛЧ, Силва вернулся в бомбардирскую гонку, а «Милан» выручил кэш за неликвид.

Португалец настрелял уже 21 мяч в Бундеслиге – столько же, сколько Эрлинг Холанн. Оба в бомбардирской гонке уступают только Роберту Левандовскому. Перед сезоном вряд ли кто-то представлял, что именно Силва поспорит с поляком и норвежцем. Андре оформил почти 40% голов «Айнтрахта» в лиге и затянул команду в борьбу за ЛЧ. Португалец однозначно проводит лучший сезон в карьере, и к 25 годам наконец полностью адаптировался на взрослом уровне. А помог ему тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер.

Андре Силва и Ади Хюттер, «Айнтрахт» Фото: Getty Images

В «Порту» Силва всегда выполнял роль главного нападающего: полузащитники и вингеры вкладывали мяч в габаритного страйкера, который стабильно забивал. В «Милане» и «Севилье» ноунейму не выделили столько полномочий, поэтому португалец часто терялся в непонятных ему системах. «Франкфурт» в этом сезоне играет преимущественно по схеме с Андре на острие: построение Хюттера предполагает четырех полузащитников, двух ложных десяток и одинокого форварда, для которого партнеры создают моменты.

Так же важна и нацеленность австрийца на атакующую игру. «Айнтрахт» – третий по результативности в Бундеслиге и уступает только «Баварии» и «Боруссии». От дортмундцев команда Хюттера и вовсе отстает лишь на один забитый мяч (53 против 54).

Разумеется, Силва чувствует себя комфортно в атакующей команде, в которой партнеры играют на него. Португальцу действительно доверяют мяч – он второй в Бундеслиге по ударам за матч (3,7) и xG (19,18 балла). «Андре идеально подходит для философии нашего тренера», – отметил член правления «Франкфурта» Фреди Бобич.

Стремительное нападение «Айнтрахта» вознесло команду на четвертое лигочемпионское место. Попадание в главный европейский турнир – огромный успех, там «Франкфурт» не появлялся с прошлого века. ЛЧ является и целью для Силвы, поэтому в клубе надеются удержать бомбардира таким образом. «Может быть, он скажет: «Хорошо, я докажу, что могу провести здесь еще один хороший сезон и сыграть с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов», – сказал спортивный директор Бруно Хюбнер.

И все же скромному клубу будет сложно сохранить португальца. Журналист Дункан Каслс из Daily Record заявил, что «МЮ» уже облизывается в ожидании нападающего. Еще интерес к игроку проявляют «Атлетико» и «Вулверхэмптон». Силва – клиент агентства Жорже Мендеша, а агент рулит в «Вулвз». «Айнтрахт» оценил бомбардира в 60 миллионов евро – сумма, которую осилит только топ-клуб.

Сам Андре реагирует на слухи сдержанно и даже шутит. «Думаю, я стою около 105 млн евро. Ведь когда мы продаем наши товары, мы всегда немного увеличиваем их стоимость. Если серьезно, то я слышал слухи, но на этом все. В конце этого сезона интерес других клубов дает мне больше мотивации к работе, это знак, что моя игра была хорошей», – ответил Силва.

Португалец воскрес в «Айнтрахте» и снова является заметным бомбардиром. Однако клубу в любом случае будет сложно оставить востребованного бомбардира на следующий сезон. Плюс Силва вернулся в сборную, за которую стабильно не играл с 2019-го. Кажется, сейчас Андре действительно близок, чтобы все-таки стать новым Роналду, хотя бы для национальной команды. Сейчас ему важно правильно выбрать клуб, чтобы не пропасть, как в «Милане».

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