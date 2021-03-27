27 марта сборная России проведет второй матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Соперник – команда Словении, которая 11 лет назад оставила Андрея Аршавина, Александра Кержакова и многих других звездных российских игроков без мирового турнира-2010.

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Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Россия переиграла Мальту, но победу 3:1 над карликом можно назвать натужной. Команда Черчесова действовала очень расслабленно и создала минимум моментов. Кажется, против Словении должно быть веселее. Соперник не станет закрываться, а это значит, что у креативных Головина с Миранчуком будет больше шансов вспороть чужую оборону. И принести России еще одну победу в отборе.

Кто посмотрит матч по ТВ

У сборной России под вопросом участие лишь одного игрока – Алексей Ионов получил повреждение и за день до игры проходил физиотерапевтические процедуры в отеле. Пока неизвестно, готов ли он сыграть и против Словении, и со Словакией.

У Словении нет ни одной потери. Небольшую травму в матче против Хорватии получил лидер и звезда команды Ян Облак, но вратарь все же продолжил встречу и будет готов к России.

Форма

Победив Мальту (3:1), Россия прервала серию из шести игр без побед. Началась она еще 8 октября в домашнем товарищеском матче против Швеции (0:2). Затем были ничьи с Турцией (1:1), Венгрией (0:0) и Молдовой (0:0), а закончилось все двумя звонкими поражениями на выезде в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

Словения настолько хороша, что не проигрывает с 2019 года. В 2020-м сборная под руководством Матьяжа Кека провела 8 матчей и выиграла 5 из них. Благодаря этому словенцы заняли первое место в группе Лиги наций и в следующем розыгрыше переместятся из Лиги C в Лигу B.

Лицом к лицу

Россия и Словения встречались 4 раза – всегда в рамках отбора на ЧМ.

В 2001-м Россия не выиграла у соперника ни один из двух матчей (поражение 1:2 и ничья 1:1), но заняла первое место в группе и напрямую вышла на ЧМ-2002.

В 2009-м сборные встретились в стыковых матчах. Первая игра завершилась победой России 2:1 дома, но в ответной встрече Словения минимально победила благодаря голу Марко Дедича и прошмыгнула на ЧМ-2010.

Ориентировочный состав России

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции в 17:00 (мск). Также читайте текстовый лайв игры на Eurosport.ru – ищите его по ссылке

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