Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал подробности подготовки к ответному матчу против Словении в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2010 года в ЮАР. Игра в Мариборе завершилась сенсационным поражением сборной России со счетом 1:0.

«Готовились и настраивались как обычно, Гус работал в привычном темпе, день шел по обычному сценарию: сначала самолет, потом предыгровая тренировка. Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка – примерно так было и в Мариборе. Плюс перед сном я созвонился с семьей и начал настраиваться: «Завтра надо выйти и забить».

Потом уже раздули про кальяны: что мы курили, а не тренировались. В Марибор мы прилетели за день до игры. Какие расслабоны? И я вообще никогда не курил кальян. И даже если бы курил, это ни на что не повлияло бы. Вот Жирков иногда любит это дело, но двигается до сих пор больше всех.

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Раньше вообще курили в перерывах: в «Роторе» старшие ребята дымили в туалете, а потом выходили на второй тайм и побеждали. Наше поражение – вообще про другое», – написал Павлюченко в колонке для «Чемпионата»

В первом матче на стадионе «Лужники» Россия победила Словению 2:1, но поражение в ответной игре со счетом 0:1 оставило Андрея Аршавина, Александра Кержакова и многих других звездных российских игроков без ЧМ-2010.

В отборочном цикле к ЧМ-2010 Павлюченко был одним из лидеров сборной России – Роман провел 7 матчей из 10 и забил 5 мячей.

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