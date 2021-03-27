Сборная России победила сборную Словении во втором матче отбора к ЧМ-2022 со счетом 2:1. В команде Станислава Черчесова двумя голами отличился Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты). Единственный мяч Словении забил Йосип Иличич (36).

В стартовом составе сборной России вышел Юрий Жирков. Матч против Словении стал 101-м для 37-летнего футболиста. По этому показателю он уступает лишь Виктору Онопко (109), Игорю Акинфееву (111) и Сергею Игнашевичу (127).

После двух туров квалификации у сборной России шесть очков, у Словении – 3.

В ближайшем матче квалификации сборная России сойдется со сборной Словакии. Игра состоится 30-го марта в 21:45 (мск).

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