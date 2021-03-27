Последний свисток Марко ди Белло завел все население стадиона «Фишт». В победе над грозной Словенией публика увидела не только реванш за 2009-й год, но и повод в очередной раз возгордиться сборной – особенно после унылой Лиги Наций и скудного выезда в Мальту.

Единственным человеком, который не поддался общей эйфории, стал Магомед Оздоев. Полузащитник тут же растянулся на газоне и доверил мышцы ног физиотерапевтам. С лицом зубрилы, который впервые попал в тренажерку, Оздоев переводил дух после самого мощного кардио в жизни.

Оно померкло в тени Дзюбы – мейнстрим будет хвалить Артема за два мяча в ворота Яна Облака. Даже 101-й матч Юрия Жиркова (что бы ни делал с ним Йосип Иличич) показался более попсовым сюжетом. Но именно Оздоев стал олицетворением этой победы – пахотной и оттого народной, какими сборная любит восстанавливать репутацию.

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Магомед Оздоев и Йосип Иличич, Россия – Словения Фото: Getty Images

Оздоев не поучаствовал ни в одном из голов Дзюбы. Оба раза (как и по ходу всего матча) Магомед был в ответе за подстраховку. С полузащитника «Зенита» можно спросить за мяч Иличича: вместо опеки Михи Зайца он блуждал по средней линии. Но теневой вклад Оздоева пересилил и эту ошибку.

По системе WhoScored Магомед получил второй лучший балл в сборной за игру против Словении (7.0). Первый результат – у Дзюбы за дубль (9.0). WhoScored оценивает не столько качественный, сколько количественный вклад игроков в матчи. Уже это подводит нас к справедливой оценке игры Оздоева.

Магомед стал лучшим в сборной по отборам: общему числу (5) и успешным (3). Главной задачей Оздоева было пресекать контратаки Словении – так вот, команда Матьяжа Кека не нанесла ни одного удара после быстрого отрыва. Магомед грамотно подстроился под главный тренд чужой атаки – перекос на правый фланг. три из пяти отборов полузащитника пришлись на эту зону.

Еще Оздоев – с отрывом лучший в команде по перехватам (5). Для контекста, остальные игроки сборной выбили максимум 1. Прибавьте сюда 1 вынос и 1 заблокированный кросс – получите защитную солянку, которая точно описывает вклад Магомеда без мяча.

При этом Оздоева можно упрекнуть за игру в атаке. Полузащитник взял на себя больше всех передач в сборной (55), но утопил процент точности. 68,5% – худший результат среди всех полевых игроков.

Магомед Оздоев, Россия – Словения Фото: Getty Images

Зато Оздоев с умом поддерживал левый фланг – ключевой канал поля для атаки сборной. Именно из него вышел первый гол Дзюбы. Во втором тайме, пока Караваев еще не заменил Жиркова, этот край просел из-за усталости Юрия. Именно в этот момент Оздоев набил в левом фланге семь касаний. Всего в этой зоне Магомед встретился с мячом 15 раз. Если проще, почти половина его касаний на ключевом участке поля пришла в тот момент, когда сборная слегка просела. Оздоев прочувствовал эту слабость.

Его мучения после финального свистка не позерство. Оздоев – действительно тот, чьи ноги могло свести от объема работы. Именно Магомед освободил Черчесова от лишних вопросов по итогам мартовских сборов. Победа над Словенией – уже отличный шаг вперед после Мальты.

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