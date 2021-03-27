Нападающий сборной России Артем Дзюба сделал дубль во втором матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Словении.

На 26-й минуте он забил первый мяч, а на 35-й минуте удвоил преимущество сборной России. Эти голы стали для Дзюбы 28-м и 29-м в составе национальной команды. Артем вплотную приблизился к Александру Кержакову, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю с 30-ю голами.

Также Дзюба близок к тому, чтобы перекрыть еще один рекорд Кержакова: форвард забил 20-й мяч в квалификации к ЧМ и Евро. На это ему потребовался 21 матч. У занимающего первое место Кержакова – 21 гол.

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После двух туров отбора на ЧМ-2022 у сборной России шесть очков, у Словении – 3.

Следующий соперник России в квалификации – сборная Словакии. Игра состоится 30-го марта в 21:45 (мск).

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