Нападающий сборной России Артем Дзюба сделал дубль во втором матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Словении.
На 26-й минуте он забил первый мяч, а на 35-й минуте удвоил преимущество сборной России. Эти голы стали для Дзюбы 28-м и 29-м в составе национальной команды. Артем вплотную приблизился к Александру Кержакову, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю с 30-ю голами.
Также Дзюба близок к тому, чтобы перекрыть еще один рекорд Кержакова: форвард забил 20-й мяч в квалификации к ЧМ и Евро. На это ему потребовался 21 матч. У занимающего первое место Кержакова – 21 гол.
ЧМ. Квалификация. Европа
Россия обыграла Словению благодаря дублю Дзюбы
- После двух туров отбора на ЧМ-2022 у сборной России шесть очков, у Словении – 3.
- Следующий соперник России в квалификации – сборная Словакии. Игра состоится 30-го марта в 21:45 (мск).
ЧМ. Квалификация. Европа
Павлюченко – о Мариборе: «Вообще никогда не курил кальян»
ЧМ. Квалификация. Европа
Месть за 2009-й. Все самое важное о ремейке Россия – Словения