Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал дубль нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота сборной Словении в матче квалификации на ЧМ-2022. Бывший футболист не прошел мимо острой темы вокруг сравнений Дзюбы и Александра Соболева.

«То есть Соболев лучше Дзюбы? Уверены, да? Ну-ну», – написал Радимов в твиттере.

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Сравнил Дзюбу и Соболева также экс-футболист сборной России Роман Широков:

«Артем играл против Мевли, которого хорошо знает. Дзюба сильнее как нападающий, чем Мевля как защитник. Сильнее него нападающих сейчас нет. Кто лучше? Да, вызываются Соболев и Заболотный, но они не играют. А Дзюба забивает. Плюс, у Артема бэкграунд сильнее, чем у остальных. Был Павлюченко, Кержаков – сейчас Дзюба. Подождите, время Соболева еще придет, но не сейчас», – сказал Широков «СЭ».

КТО КРУЧЕ? Дзюба Соболев

После дубля в ворота сборной Словении у Дзюбы стало 29 голов за национальную команду. От занимающего первое место по этому показателю Кержакова он отстает на один мяч.

Также у Артема 20 голов в 21 матче квалификации к ЧМ и Евро. У занимающего первое место по этому показателю Кержакова – 21 гол.

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