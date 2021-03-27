Завершился очередной, уже третий, день отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Помимо сборной России и ее победы отличились сборные Нидерландов и Турции, которые установили рекорды, а еще арбитры матча Португалия – Сербия, которые украли у Кришииану Роналду чистейший гол, отсутсвие которого не позволило его сборной победить.

Россия – Словения – 2:1

Голы: Дзюба 26’, 35’ – Иличич 36’

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Что нужно знать: сборная России внезапно вышла на первый домашний матч в цикле в разы более цельной и собранной, чем днями ранее против Мальты. Уже в первом тайме парни Черчесова приблизили Артема Дзюбу к рекорду по голам за сборную (теперь у него 29 против 30-ти у лидирующего Александра Кержакова). Но после второго мяча капитана упустила на линии штрафной Йосипа Иличича, который завалил красивейший мяч в дальний угол.

Второй тайм вернул более привычную картинку и заставил понервничать, но Россия дотерпела и продолжила отбор второй победой.

Что нужно увидеть: милейшее приветствие Йосипа Иличича и Алексея Миранчука.

Цифры матча: 6. Максим Мухин дебютировал за сборную России, сыграв всего 6 матчей в РПЛ. Мало того, парень не сыграл ни матча за молодежку, а сразу скакнул в главную команду страны.

31. Артем Дзюба сыграл с капитанской повязкой сборной в 31-й раз и поднялся на третью строчку в истории по количеству таких игр. Больше только у Андрея Аршавина (39) и Виктора Онопко (86).

22. Станислав Черчесов стал вторым тренером в истории сборной России по количеству побед. После победы над Словенией Черчесов догнал Гуса Хиддинка (22 победы), но все еще много уступает Олегу Романцеву, у которого в активе 36 виннеров.

Сербия – Португалия – 2:2

Голы: Митрович 46’, Костич 60’ – Жота 11’, 36’

Что надо знать: не впечатлившие в первом матче португальцы мощно начали гостевой матч с сербами и поиздевались над высокими защитниками балканцев двумя мячами со второго этажа в исполнении Диогу Жоты.

Во втором тайме солировали уже сербы, которые с выходом в перерыве Неманьи Радоньича расцвели и за 15 минут со старта второй половины положили два мяча. Причем полузащитник «Герты» оформил дубль из ассистов.

Всю гениальность Радоньича мог перекрыть Криштиану Роналду, но его гол на последней секунде матча главный судья не засчитал. На матчах отбора нет ВАР, поэтому помочь главному страйкеру было некому. Он разорался (справедливо) и выбросил капитанскую повязку. Был ли гол, смотрите сами.

Что нужно увидеть: красивейший голевой пас от Радоньича.

Цифра матча: 39. Александр Митрович дублем в прошлом матче помог Сербии переиграть Ирландию, а мяч в ворота Антони Лопеша катапультировал его на первую строчку в гонке бомбардиров в истории Сербии.

Чехия – Бельгия – 1:1

Голы: Провод 50’ – Лукаку 60’

Что надо знать: чехи и бельгийцы выдали бодрейший матч, где главный фаворит группы вполне мог остаться без очков. Команды обменялись голами, ударами в каркас, а вот штурма с двумя моментами в компенсированное время у Бельгии не было, так что ничейным исходом они должны быть очень довольны.

Что нужно увидеть: загляните в таблицу группы и удивитесь.

Цифры матча: 20. Кевин де Брёйне оформил 20-й ассист в сезоне.

59. Ромелу Лукаку закинул за сборную 59-й мяч, причем в последних 16 играх он поучаствовал в 23-х (19+4 по системе «гол+пас»).

Норвегия – Турция – 0:3

Голы: Туфан 4’, 59‘, Сёюнджю 28’

Что надо знать: сборная Турции продолжила победное шествие по группе G. После стартовой феерии с Голландией в Стамбуле, турки прибили и второго соперника за путевку на ЧМ с Эрлингом Холанном во главе. Страшный скандинав снова не забил, а совокупно сборная Норвегии наиграла всего на один удар в створ

Что нужно увидеть: новую акцию протеста норвежцев, которые, видимо, настолько сконцентрировались на борьбе против ЧМ-2022, что решили на него не выходить.

Цифра матча: 1. Сборная Турции впервые в истории начала отбор на ЧМ с двух побед.

Хорватия – Кипр – 1:0

Гол: Пашалич 40’

Что надо знать: после скрипучего старта против Словении и минимального поражения на выезде, хорваты плохо выглядели и в домашней встрече. Даже жалко, что Россия в следующем матче сыграет со Словакией, а не с буксующими финалистами ЧМ.

Что нужно увидеть: ничего.

Цифра матча: 135. Лука Модрич сыграл 135-й матч за сборную Хорватии и сравнялся с ее рекордсменом Дарио Срной. Уже в матче против Мальты лидер «шашечных» может войти в историю единолично.

Нидерланды – Латвия – 2:0

Голы: Бергейс 32’, Л. Де Йонг 69’

Что надо знать: голландцы, кажется, вышли не побеждать, а катать мяч, чтобы унизить соперника. С задачей справились блестяще, потому что итоговый процент владения достиг 75%, а периодически голландцы перепасовывались даже в чужой вратарской.

Но главное событие матча все равно не подавление, а выбор судьи. Впервые в истории отборов на ЧМ матч отсудила девушка. Поздравления можете слать Стефани Фраппар.

Что нужно увидеть: счет матча по модели ожидаемых голов.

Цифры матча: 23. Стивену Бергейсу потребовалось 23 матча за «оранье», чтобы впервые за нее забить.

300. Второй гол сборной Нидерландов стал для нее трехсотым в европейских отборах на ЧМ. Голландцы стали первой такой сборной в истории.

96. Сборная Голландии совершила за матч 96 касаний в чужой штрафной. Это почти в два раза больше, чем предыдущий рекорд сборной Италии против Эстонии (51 пас).

Коротко об остальных:

Белорусская сборная легко победила прибитых коронавирусом эстонцев – 4:2, благодаря дублю форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича. Кстати, теперь у сборной Эстонии 10 пропущенных за 2 матча.

Мальта так расстроилась поражению от России, что приехала в Словакию и уже в первом тайме пришибла хозяев двумя банками. Очень захотелось чуда, но многомилионный центрдеф Милан Шкриниар оформил 1+1 и спас следующего соперника сборной России от позора. Кстати, насладитесь шикарной банкой мальтийцев.

Сборная Люксембурга дотерпела до 85-й минуты матча с Ирландией и наконец забила мяч, который принес ей первую гостевую победу с 2008 года.

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