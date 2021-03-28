Главный судья матча Сербия – Португалия Дэнни Маккели извинился за ошибочно незасчитанный гол Криштиану Роналду. Арбитр подошел к тренеру португальцев Фернанду Сантушу после игры.

«Рефери впоследствии увидел, что произошло, и подошел ко мне, чтобы извиниться за ошибку. У меня нет объяснения результата. Мы изучали Сербию, знали, как играть с ними, как мы делали это в первом тайме. Мы знали, что они могут это изменить, и у них были игроки для таких задач.

Сербия хорошо начала второй тайм и забила. Мы отреагировали, создав возможности для гола. В конце концов, мяч пересек линию на полметра, но не был засчитан. Это был бы справедливый результат, если бы его засчитали. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши, но раз уж мяч побывал в воротах, он должен быть засчитан», приводит слова Сантуша Eurosport.co.uk

MLS Бекхэм: «Думаю, Месси и Роналду не трудно будет выбрать «Майами» 25/03/2021 В 16:55

На последней минуте матча защитник сборной Сербии выбил мяч из пустых ворот после удара Роналду. В играх отборочного этапа ЧМ не применяется ВАР, а самостоятельно судьи не увидели, что мяч полностью пересек линию.

Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Чемпионат Италии Недвед: «Роналду остается, он неприкасаем» 25/03/2021 В 07:54