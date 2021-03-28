Опубликовано 28/03/2021 в 10:48 GMT | Обновлено 28/03/2021 в 10:49 GMT

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров покинул расположение сборной России. Футболисту пришлось уехать раньше времени из-за ограничений по переходу границ между Германией и Словакией.

«Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. Между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существуют жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», – сообщает пресс-служба сборной.

Сборная России провела восстановительную тренировку на стадионе имени Славы Метревели в Сочи.

Следующий матч команда проведет 30 марта против сборной Словакии на выезде.

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