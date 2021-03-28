Матч сборных Сербии и Португалии наглядно показал, что система видеопомощи арбитрам нужна на всех матчах. ВАР не используют в отборочных матчах чемпионата мира – пока это невыполнимая задача.
УЕФА был согласен на использование ВАР, но против выступили в ФИФА. По мнению руководства федерации, отсутствие технологии уравняет изначальные шансы команд, так как систему видеопомощи никак не обеспечить на стадионах всех сборных, которые принимают участие в квалификации. Например, в таких странах, как Гибралтар, Сан-Марино или Мальта нет средств на дорогостоящую технологию. ФИФА пошла навстречу всем сборным, и потому решила обойтись в отборе без ВАР.
- В матче Сербия – Португалия (2:2) судья не увидел, что после удара Криштиану Роналду мяч полностью пересек линию ворот до того, как его выбил защитник.
- После игры главный арбитр Дэнни Маккели принес извинения тренеру португальцев Фернанду Сантушу.
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