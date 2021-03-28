Матч сборных Сербии и Португалии наглядно показал, что система видеопомощи арбитрам нужна на всех матчах. ВАР не используют в отборочных матчах чемпионата мира – пока это невыполнимая задача.

УЕФА был согласен на использование ВАР, но против выступили в ФИФА. По мнению руководства федерации, отсутствие технологии уравняет изначальные шансы команд, так как систему видеопомощи никак не обеспечить на стадионах всех сборных, которые принимают участие в квалификации. Например, в таких странах, как Гибралтар, Сан-Марино или Мальта нет средств на дорогостоящую технологию. ФИФА пошла навстречу всем сборным, и потому решила обойтись в отборе без ВАР.

В матче Сербия – Португалия (2:2) судья не увидел, что после удара Криштиану Роналду мяч полностью пересек линию ворот до того, как его выбил защитник.

После игры главный арбитр Дэнни Маккели принес извинения тренеру португальцев Фернанду Сантушу.

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