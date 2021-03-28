Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поблагодарил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за доверие. На слова форварда отреагировал полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня – играть за сборную и быть ее капитаном. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел», – сказал Дзюба на видео в инстаграме.

«Надоел прилично», – ответил в комментариях Головин.

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Артем Дзюба забил три мяча за сборную в двух матчах против Мальты и Словении.

Чтобы повторить рекорд Александра Кержакова и вместе с ним стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды, Дзюбе осталось отличиться один раз.

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