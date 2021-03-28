Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич побил достижение по матчам за сборную Хорватии.

Матч отборочного цикла к ЧМ-2022 стал для 35-летнего футболиста 135-м за национальную команду. Он побил рекорд экс-защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны, который сыграл за «шашечных» в 134 встречах.

После финального свистка сборная посмотрела лучшие моменты с участием Модрича, а по окончании видео футболисты устроили Луке стоячую овацию. Полузащитник не сдержал эмоций и прослезился. В финале церемонии ему вывезли большой торт со свечами и надписью «135» в честь рекорда в национальной команде.

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Модрич дебютировал в первой сборной в марте 2006 года в товарищеском матче против Аргентины. Также он дважды выходил на замену на ЧМ-2006.

В 2018 году Лука стал обладателем «Золотого мяча» и впервые за 11 лет прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси на этой премии.

В матче против Кипра Хорватия победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил Марио Пашалич из «Аталанты».

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