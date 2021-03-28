Очередной день отбора к ЧМ не пестрил мощными вывесками, но несколько увлекательных сюжетов все равно соорудил.

Казахстан – Франция – 0:2

Голы: У. Дембеле 20’, Малый 44’ (А)

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Что нужно знать: Франция ограничилась малым (ага, это каламбур). Украина в первом туре наказала чемпионов мира за то, что они бодро отыграли только в первой половине, но теперь они достойно отпахали все 90 минут. Смешно, что забивший мяч в свои ворота Сергей Малый получил от Whoscored оценку 7,0 (второй результат в сборной), а Франция ограничилась только двумя мячами. На 75-й минуте Килиан Мбаппе бил пенальти, но переиграть Александра Мокина не смог.

Что нужно увидеть: эпизод, который предшествовал назначению пенальти. Кажется, судьба наказала Мбаппе за жадность.

Цифры матча:

Килиан Мбаппе не забил с пенальти впервые с апреля 2019 года. До промаха с Казахстаном у французского форварда было девять удачных попыток подряд.

Французы выиграли седьмой выездной матч подряд. Последний раз им удавалось подобное 30 лет назад. А еще это лучший результат команды в истории.

Сборная Франции реализовала только три из семи последних пенальти. Все три попытки реализовал Оливье Жиру.

Албания – Англия – 0:2

Голы: Кейн 39’, Маунт 63’

Что нужно знать: сборная Англии снова отбегала скучнейший матч и снова сыграла на ноль. Два матча отбора – первое место и разница мячей 7:0. Да отдайте им уже путевку в Катар.

Что нужно увидеть: жесткий игнор партнерами Деклана Райса после гола Харри Кейна.

Цифры матча:

Англичане забили 42 мяча в последних девяти матчах квалификаций к разным турнирам. Это 4,6 гола в среднем за игру.

Люк Шоу выскочил в основе сборной Англии впервые с сентября 2018 года.

В этом году Харри Кейн поучаствовал в 46 голах в 47 матчах за клуб и сборную. У английского форварда 28 голов и 18 ассистов.

Кейн забивал за сборную на 17 разных стадионах. Только Майкл Оуэн (25) и Уэйн Руни (27) показывали большую вариативность.

Мэйсон Маунт – первый англичанин со времен Фрэнка Лэмпарда, который отдавал или ассистировал за сборную минимум в трех играх играх подряд.

Вратарь Англии Ник Поуп сыграл за сборную шесть раз и во всех шести сыграл на ноль. Браво.

Грузия – Испания – 1:2

Голы: Кварацхелия 44’ – Ф. Торрес 56’, Ольмо 90+2’

Что нужно знать: сборная Испании второй матч подряд сыграла экспериментальным составом и снова невразумительно. Да, было привычное владение, но Альваро Мората и Бриан Хиль никак не могли пробить по воротам. Сборная Грузии воспользовалась слабой игрой гостей и забила силами Хвичи Кварацхелии, но во второй половине им не хватило нескольких минут, чтобы отстоять ничью.

А еще круто, что в Тбилиси на футбол вернули фанатов. Ура!

Что нужно увидеть: на вчерашней тренировке сборной Испании на стадионе вырубился свет, а скучные упражнения мгновенно сменились ламповостью.

Цифры матча:

Ферран Торрес – автор четырех из последних семи голов сборной Испании.

Испания не проигрывает в отборах к ЧМ с 1993 года. Их победно-ничейный страйк – 65 матчей (51 победа и 14 ничьих).

«Красная фурия» стала первой командой в истории, которая забила в 37 отборочных матчах к ЧМ подряд.

Болгария – Италия – 0:2

Голы: Белотти 43’ (П), Локателли 83’

Что нужно знать: Италия предсказуемо больше владела мячом, била и точнее пасовала. Все это вылилось в два мяча, а могло в 3-4.

Что нужно увидеть: голешник Локателли по шикарной дуге.

Цифры матча:

Четыре из последних семи голов Италии забили игроки «Сассуоло». Трижды отличился Доменико Берарди, а сегодня к нему присоединился Мануэль Локателли.

Италия в шестой раз подряд не пропустила в гостевом матче – самая длинная серия в их истории.

Армения – Исландия – 2:0

Голы: Барсегян 53’, Байрамян 74’

Что нужно знать: Армения мощно провела первый тайм, но конвертировать игровое преимущество в голы не смогла, а вот во второй половине забила почти сразу. Гол Тиграна Баргесяна полностью перевернул игру и передал инициативу гостям. Они 12 раз пробили по воротам (три в створ), выжгли правый край атаки, но потом пропустили контрольный выстрел от Хорена Байрамяна.

Теперь армяне с шестью очками и разницей 3:0 идут с Германией первыми. Исландцы, наоборот, дважды уступили и получили пять мячей, не забив ни разу.

Что нужно увидеть: таблицу группы J и порадоваться за армян.

Цифра матча:

Сборная Армении впервые в истории начала отборочный цикл к ЧМ с двух побед.

Украина – Финляндия – 1:1

Голы: Мораес 80’ – Пукки 89’

Что нужно знать: скучнейший первый тайм сменился примерно таким же вторым, но незадолго до конца встречи Мораес, казалось, забил победный мяч. К этому все и шло, но защитник Миколенко небрежно сыграл у своей штрафной и подарил мяч Теему Пукки. Пришлось фолить и в итоге: красная карточка, пропущенный мяч и снова ничья 1:1 команды Шевченко.

Что нужно увидеть: привоз Миколенко, который лишил Украину победы.

Цифра матча: 1

Натурализованный бразилец Жуниор Мораес впервые забил за сборную Украины.

Румыния – Германия – 0:1

Гол: Гнабри 17’

Что нужно знать: счет на табло обманчив. Немцы создали моментов на матч вперед, погнули перекладину, но ограничились одной банкой. Ее вполне могло не хватить, но выскочивший уже в компенсированное время один на один с вратарем Николае Станчу пробил мимо ворот.

Что нужно увидеть: ничего.

Цифры матча:

По окончании ЧМ в России Серж Гнабри за 17 игр поучаствовал в 18 голах сборной Германии. Это минимум на восемь больше, чем у каждого из партнеров.

Кай Хаверц помог Германии забить во втором матче подряд.

Сборная Германии не проигрывает в отборах на ЧМ с 2001 года, а успешная серия длится 35 матчей.

А еще:

Судья Стефани Фраппар отпахала матч Нидерланды – Латвия, а теперь дело женщин арбитров продолжила Катерина Монзуль, которая отработала игру Австрии и Фарер. Хозяева победили 3:1, а украинка наградила футболистов всего двумя желтыми карточками.

Сборные Израиля и Шотландии не выявили победителя (1:1). Но результат матча – скукота по сравнению с голешником Дора Переца.

Сборная Дании одержала самую крупную победу (8:0) с 1987 года. Тогда назад не повезло Румынии, сейчас – Молдове. Интересно, что у Дании вышло 10 новых игроков по сравнению с той командой, что обыграла Израиль 2:0.

Матч Швейцарии и Литвы начался на 20 минут позже, чем остальные встречи во втором временном слоте. Причина – ворота в Санкт-Галлене оказались выше нормы на 5-10 см, а потом обнаружились и проблемы с сеткой, которую заклеивали скотчем. Все обошлось, матч все-таки провели, а Джердан Шачири забил единственный мяч уже на второй минуте.

Златан Ибрагимович снова вышел в старте Швеции и сделал ассист. Скандинавы победили Косово – 3:0.

Роберт Левандовский (надо же!) снова забил. Не повезло Андорре, которая получила от звездного форварда парочку мячей.

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