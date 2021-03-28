Очередной день отбора к ЧМ не пестрил мощными вывесками, но несколько увлекательных сюжетов все равно соорудил.
Казахстан – Франция – 0:2
Голы: У. Дембеле 20’, Малый 44’ (А)
ЧМ. Квалификация. Европа
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Что нужно знать: Франция ограничилась малым (ага, это каламбур). Украина в первом туре наказала чемпионов мира за то, что они бодро отыграли только в первой половине, но теперь они достойно отпахали все 90 минут. Смешно, что забивший мяч в свои ворота Сергей Малый получил от Whoscored оценку 7,0 (второй результат в сборной), а Франция ограничилась только двумя мячами. На 75-й минуте Килиан Мбаппе бил пенальти, но переиграть Александра Мокина не смог.
Что нужно увидеть: эпизод, который предшествовал назначению пенальти. Кажется, судьба наказала Мбаппе за жадность.
Цифры матча:
- Килиан Мбаппе не забил с пенальти впервые с апреля 2019 года. До промаха с Казахстаном у французского форварда было девять удачных попыток подряд.
- Французы выиграли седьмой выездной матч подряд. Последний раз им удавалось подобное 30 лет назад. А еще это лучший результат команды в истории.
- Сборная Франции реализовала только три из семи последних пенальти. Все три попытки реализовал Оливье Жиру.
Албания – Англия – 0:2
Голы: Кейн 39’, Маунт 63’
Что нужно знать: сборная Англии снова отбегала скучнейший матч и снова сыграла на ноль. Два матча отбора – первое место и разница мячей 7:0. Да отдайте им уже путевку в Катар.
Что нужно увидеть: жесткий игнор партнерами Деклана Райса после гола Харри Кейна.
Цифры матча:
- Англичане забили 42 мяча в последних девяти матчах квалификаций к разным турнирам. Это 4,6 гола в среднем за игру.
- Люк Шоу выскочил в основе сборной Англии впервые с сентября 2018 года.
- В этом году Харри Кейн поучаствовал в 46 голах в 47 матчах за клуб и сборную. У английского форварда 28 голов и 18 ассистов.
- Кейн забивал за сборную на 17 разных стадионах. Только Майкл Оуэн (25) и Уэйн Руни (27) показывали большую вариативность.
- Мэйсон Маунт – первый англичанин со времен Фрэнка Лэмпарда, который отдавал или ассистировал за сборную минимум в трех играх играх подряд.
- Вратарь Англии Ник Поуп сыграл за сборную шесть раз и во всех шести сыграл на ноль. Браво.
Грузия – Испания – 1:2
Голы: Кварацхелия 44’ – Ф. Торрес 56’, Ольмо 90+2’
Что нужно знать: сборная Испании второй матч подряд сыграла экспериментальным составом и снова невразумительно. Да, было привычное владение, но Альваро Мората и Бриан Хиль никак не могли пробить по воротам. Сборная Грузии воспользовалась слабой игрой гостей и забила силами Хвичи Кварацхелии, но во второй половине им не хватило нескольких минут, чтобы отстоять ничью.
А еще круто, что в Тбилиси на футбол вернули фанатов. Ура!
Что нужно увидеть: на вчерашней тренировке сборной Испании на стадионе вырубился свет, а скучные упражнения мгновенно сменились ламповостью.
Цифры матча:
- Ферран Торрес – автор четырех из последних семи голов сборной Испании.
- Испания не проигрывает в отборах к ЧМ с 1993 года. Их победно-ничейный страйк – 65 матчей (51 победа и 14 ничьих).
- «Красная фурия» стала первой командой в истории, которая забила в 37 отборочных матчах к ЧМ подряд.
Болгария – Италия – 0:2
Голы: Белотти 43’ (П), Локателли 83’
Что нужно знать: Италия предсказуемо больше владела мячом, била и точнее пасовала. Все это вылилось в два мяча, а могло в 3-4.
Что нужно увидеть: голешник Локателли по шикарной дуге.
Цифры матча:
- Четыре из последних семи голов Италии забили игроки «Сассуоло». Трижды отличился Доменико Берарди, а сегодня к нему присоединился Мануэль Локателли.
- Италия в шестой раз подряд не пропустила в гостевом матче – самая длинная серия в их истории.
Армения – Исландия – 2:0
Голы: Барсегян 53’, Байрамян 74’
Что нужно знать: Армения мощно провела первый тайм, но конвертировать игровое преимущество в голы не смогла, а вот во второй половине забила почти сразу. Гол Тиграна Баргесяна полностью перевернул игру и передал инициативу гостям. Они 12 раз пробили по воротам (три в створ), выжгли правый край атаки, но потом пропустили контрольный выстрел от Хорена Байрамяна.
Теперь армяне с шестью очками и разницей 3:0 идут с Германией первыми. Исландцы, наоборот, дважды уступили и получили пять мячей, не забив ни разу.
Что нужно увидеть: таблицу группы J и порадоваться за армян.
Цифра матча:
- Сборная Армении впервые в истории начала отборочный цикл к ЧМ с двух побед.
Украина – Финляндия – 1:1
Голы: Мораес 80’ – Пукки 89’
Что нужно знать: скучнейший первый тайм сменился примерно таким же вторым, но незадолго до конца встречи Мораес, казалось, забил победный мяч. К этому все и шло, но защитник Миколенко небрежно сыграл у своей штрафной и подарил мяч Теему Пукки. Пришлось фолить и в итоге: красная карточка, пропущенный мяч и снова ничья 1:1 команды Шевченко.
Что нужно увидеть: привоз Миколенко, который лишил Украину победы.
Цифра матча: 1
- Натурализованный бразилец Жуниор Мораес впервые забил за сборную Украины.
Румыния – Германия – 0:1
Гол: Гнабри 17’
Что нужно знать: счет на табло обманчив. Немцы создали моментов на матч вперед, погнули перекладину, но ограничились одной банкой. Ее вполне могло не хватить, но выскочивший уже в компенсированное время один на один с вратарем Николае Станчу пробил мимо ворот.
Что нужно увидеть: ничего.
Цифры матча:
- По окончании ЧМ в России Серж Гнабри за 17 игр поучаствовал в 18 голах сборной Германии. Это минимум на восемь больше, чем у каждого из партнеров.
- Кай Хаверц помог Германии забить во втором матче подряд.
- Сборная Германии не проигрывает в отборах на ЧМ с 2001 года, а успешная серия длится 35 матчей.
А еще:
- Судья Стефани Фраппар отпахала матч Нидерланды – Латвия, а теперь дело женщин арбитров продолжила Катерина Монзуль, которая отработала игру Австрии и Фарер. Хозяева победили 3:1, а украинка наградила футболистов всего двумя желтыми карточками.
- Сборные Израиля и Шотландии не выявили победителя (1:1). Но результат матча – скукота по сравнению с голешником Дора Переца.
- Сборная Дании одержала самую крупную победу (8:0) с 1987 года. Тогда назад не повезло Румынии, сейчас – Молдове. Интересно, что у Дании вышло 10 новых игроков по сравнению с той командой, что обыграла Израиль 2:0.
- Матч Швейцарии и Литвы начался на 20 минут позже, чем остальные встречи во втором временном слоте. Причина – ворота в Санкт-Галлене оказались выше нормы на 5-10 см, а потом обнаружились и проблемы с сеткой, которую заклеивали скотчем. Все обошлось, матч все-таки провели, а Джердан Шачири забил единственный мяч уже на второй минуте.
- Златан Ибрагимович снова вышел в старте Швеции и сделал ассист. Скандинавы победили Косово – 3:0.
- Роберт Левандовский (надо же!) снова забил. Не повезло Андорре, которая получила от звездного форварда парочку мячей.
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ЧМ. Квалификация. Европа
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