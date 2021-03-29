Опубликовано 29/03/2021 в 05:20 GMT | Обновлено 29/03/2021 в 05:20 GMT

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович ударно вернулся в национальную команду после пятилетнего отсутствия.

В матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022 против Косово 39-летний форвард снова отличился результативной передачей. На 12-й минуте защитники плохо вынесли мяч из штрафной, и отскок прилетел к Эмилю Форсбергу, но удар форварда «Лейпцига» попал в ногу кому-то из соперников.

Выстрел Форсберга отпрыгнул на левый край вратарской, Ибрагимович опередил выбежавшего на перехват голкипера Самира Уйкани и сделал точную скидку на Людвига Аугустинссона. Тот точно пробил в дальний угол опустевших ворот.

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Швеция выиграла у Косово со счетом 3:0. Златан провел на поле 67 минут и уступил место на газоне нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу.

Для Ибрагимовича этот ассист стал вторым в двух матчах. В первой встрече отборочного цикла ЧМ-2022 против Грузии форвард «Милана» выдал результативную передачу на Виктора Классона, а сборная выиграла – 1:0.

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