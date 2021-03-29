Антони Марсьяль отказался пожать руку Килиану Мбаппе во время замены в матче против Казахстана в отборочном этапе чемпионата мира-2022. Марсьялю пришлось покинуть поле, так как нападающий «МЮ» получил повреждение.

Марсьяль проигнорировал протянутую руку Мбаппе во время замены, и футболист «ПСЖ» остался в недоумении от такого поведения партнера. Спустя 14 минут Мбаппе не реализовал пенальти – вратарь угадал направление удара и отбил мяч.

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Франция все равно победила. 2:0 – первый мяч на счету Усмана Дембеле, второй в свои ворота отправил Сергей Малый.

31 марта французы на выезде встретятся со сборной Боснии и Герцеговины.

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