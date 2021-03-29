Сборная Испании продлила собственную рекордную серию без поражений в матчах отборочного этапа чемпионата мира по футболу.

Испанская национальная команда обходится без проигрышей уже 65 встреч подряд. Из них испанцы победили в 51 игре и 14 раз сыграли вничью, сообщает Gracenote

В последний раз Испания проиграла 31 марта 1993 года, в квалификации чемпионата мира-1994. В матче с командой Дании было зафиксировано поражение со счетом 0:1.

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В нынешнем розыгрыше команда Луиса Энрике сыграла вничью с Грецией (1:1) и победила Грузию (2:1).

Следующий матч состоится 31 марта, сборная Испании встретится с Косово в Севилье.

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