Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не примет участия в ближайшем матче сборной Польши в отборе ЧМ-2022 против команды Англии.
Левандовский не сыграет с англичанами из-за повреждения колена. На его восстановление потребуется от пяти до десяти дней. Форвард вернется в расположение «Баварии», сообщается на официальном сайте польской футбольной ассоциации.
- Игра Польши со сборной Англии состоится 31 марта.
- «Баварии» предстоит сыграть 3 апреля против «Лейпцига» на выезде, а 7-го числа дома состоится матч мюнхенцев с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ.
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