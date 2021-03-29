Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский не примет участия в ближайшем матче сборной Польши в отборе ЧМ-2022 против команды Англии.

Левандовский не сыграет с англичанами из-за повреждения колена. На его восстановление потребуется от пяти до десяти дней. Форвард вернется в расположение «Баварии», сообщается на официальном сайте польской футбольной ассоциации.

Игра Польши со сборной Англии состоится 31 марта.

«Баварии» предстоит сыграть 3 апреля против «Лейпцига» на выезде, а 7-го числа дома состоится матч мюнхенцев с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ.

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