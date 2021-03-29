Опубликовано 29/03/2021 в 14:37 GMT | Обновлено 29/03/2021 в 14:37 GMT

В сборной Казахстана по футболу выявили несколько положительных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Позитивные тесты сдали помощник главного тренера Сергей Калюбин и администратор национальной команды Максим Шауберт. Главный инсайдер казахстанского футбола Айдын Кожахмет в телеграм-канале уточнил, что Калюбин не присутствовал в воскресенье, 28 марта, на скамейке во время матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции.

Кожахмет добавил, что кроме Калюбина и Шауберта в сборной есть другие заразившиеся.

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«Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев – неизвестно. По идее, с ними [Калюбиным и Шаубертом] ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки», – заметил журналист.

В среду, 31 марта, Казахстан проведет выездной матч квалификации против Украины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Казахстанская сборная проиграла стартовую встречу отбора против Франции со счетом 0:2 и занимает последнее место в группе D.

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