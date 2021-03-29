Опубликовано 29/03/2021 в 15:11 GMT | Обновлено 29/03/2021 в 16:12 GMT

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед матчем отборочного цикла чемпионата мира против Словакии. Черчесову задали вопрос: «У вас в нападении есть жемчужина. Может ли жемчужина привести к длительным результатам?»

– Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет.

– Я имел в виду Артема Дзюбу.

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– Это другой вопрос. <…> Что касается нашей команды, прошедшая игра в прошлом – теперь нам надо на завтрашний матч правильно подобрать тактику, правильно состав, который вне зависимости от фамилий даст результат (цитата по газете «Спорт-Экспресс» ).

– Словакия сейчас находится под давлением из-за двух ничейных результатов. Может ли это оставить отпечаток на России?

– Перед каждой игрой уровня национальной сборной слово «давление» есть у любой команды вне зависимости от ее результатов. Я уже отвечал, что на нас это никак не влияет. Мы готовимся к конкретному сопернику и в первую очередь отталкиваемся от себя. Мне главное – знать свою команду (цитата по газете «Спорт-Экспресс» ).

Россия сыграет со Словакией во вторник, 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

По подсчетам сайта Sports.ru, сейчас в списке запрещенных к употреблению при Черчесове находятся 26 слов.

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