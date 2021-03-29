За 39 лет, которые Златан Ибрагимович провел на планете Земля, мы, кажется, знаем о нем все – все цитаты, поступки, голы и результативные передачи. Но иногда сложнее всего вспомнить главное – те клубы, в которых провел карьеру футбольный бог из Швеции. Особенно, когда время поджимает, мозг лихорадочно вспоминает все цвета кроме желто-синих, которые защищал Ибра.

Да, сборную можно не писать, а вот на то, чтобы вспомнить девять клубных команд Златана, у вас 90 секунд.

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В марте 2021-го Златан вернулся в сборную Швеции после пятилетнего отсутствия. Он сделал две результативные передачи в матчах с Грузией и Косово и помог национальной команде одержать две победы.

В 15 матчах чемпионата Италии-2020/21 Ибрагимович забил 15 мячей.

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