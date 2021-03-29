Сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала незасчитанный мяч Криша в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Сербии.

«Криштиану – символ нации. Мудрые люди говорят: «Кто ничего не чувствует, тот сын плохих родителей». И в тот день Португалию скандальным образом обокрали! Криштиану забил мяч по всем правилам, принес нам победу на последней минуте и вызвал свой и наш гнев.

Он тут же показал руками те 30 сантиметров, на которые мяч пересек линию ворот, и покачал головой, ведь не было смысла в продолжении матча. Даже без финального свистка арбитра об окончании встречи – украденной – Криштиану ушел в подтрибунное помещение.

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Он бросил капитанскую повязку на газон, потому что его обуревали эмоции за страну, которую он защищал «ногтями и зубами». Невероятная выдержка, ведь его первое желание – не только кинуть повязку, но еще и послать лайнсмена за то, что он сделал с Португалии и всеми нами.

И несмотря на то, что все возмущены поступком судей, некоторые «эксперты» по ТВ все равно критикуют поступок Криштиану. Поразительно!

<…> Грустно, что в стране продолжается манипулятивная и слепая социальная коммуникация. Где одним разрешено все, а другим – ничего! <…> Поздравляю Криштиану за вчерашнее возмущение в защиту Португалии. А вы продолжайте, комментируйте», – написала Авейру в инстаграме.

В субботу, 27 марта, Португалия упустила преимущество в матче с Сербией – 2:2. На 94-й минуте Криштиану Роналду вонзил мяч в ворота, но защитник Стефан Митрович в подкате вынес удар с ленточки.

Повтор показал, что мяч после выстрела Роналду полностью пересек линию, но судьи из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели отменили гол. Капитан португальцев психанул, наорал на арбитра, швырнул повязку на газон и ушел в раздевалку до финального свистка.

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