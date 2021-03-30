Бывший футболист сборной Италии Алессандро дель Пьеро осудил действия Криштиану Роналду, который в концовке матча национальных команд Португалии и Сербии отбросил в сторону капитанскую повязку.

«Это чрезмерная реакция. Ему не следовало так себя вести. Злиться – нормально, говорить на повышенных тонах, обсуждая такой эпизод с судьями – нормально, но бросать капитанскую повязку и уходить так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду», – цитирует 46-летнего Дель Пьеро ESPN.

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Инцидент произошел в матче отбора на ЧМ-2022 между Португалией и Сербией, игра закончилась со счетом 2:2.

Роналду забил победный мяч в концовке встречи, но арбитр ошибочно не засчитал его.

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