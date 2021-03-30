30 марта состоится третий матч сборной России в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Команда Станислава Черчесова обыграла Мальту и Словению, на очереди – гостевая встреча против Словакии.

Котировки букмекеров

Победа России – 1,88

ЧМ. Квалификация. Европа Черчесов снова запрещает слова – забанил еще одно, допустил 2-е 18 ЧАСОВ НАЗАД

Победа Словакии – 4,52

Аналитики не верят, что Россия сольется пусть и более рейтинговому сопернику в табели ФИФА. Удобный коэффициент на победу русских парней позволяет ставить в их пользу. На результативность обеих команд дают примерно равные цифры: «обе забьют» – 1,91 , то, что одна команда уйдет с поля без забитых мячей – 1,89 . Так что выбирай, как больше нравится.

Артем Дзюба, сборная России Фото: Getty Images

Winline предполагает, что Россия и Словакия будут долго приглядываться друг к другу, поэтому самым вероятным счетом первого тайма называет 0:0. Коэффициент – 2,42 . Или 3,50 , если вам кажется, что Артем Дзюба и компания все же поразят чужие ворота в первые 45 минут.

Интрига матча – догонит ли Дзюба Александра Кержакова по голам за национальную команду. После дубля Словении у Артема 29 мячей, у Кержакова – 30. На то, что Дзюба забьет Словакии, дают коэффициент 2,05 . Следом ( 2,81 ) идет Александр Соболев.

Кто посмотрит матч по ТВ

В Словакию с командой не полетели защитники Александр Смольников и Александр Жиров. Смольников получил небольшую травму и вернулся в расположение «Краснодара», у Жирова, который выступает за немецкий «Зандхаузен» – проблемы другого характера: между Словакией и Германией введены жесткие ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.

Александр Жиров Фото: From Official Website

Отсутствие Смольникова и Жирова вряд ли можно назвать проблемой для Черчесова – оба футболиста не появились на поле в предыдущих играх.

Сомнения – по участию в матче Алексея Ионова и Александра Головина. Ионов пропустил матч со Словенией по медицинским показаниям, но в понедельник участвовал в тренировке. Головин был заменен в начале второго тайма.

Форма

Победы России над Мальтой и Словенией не были суперуверенными: команда не смотрелась доминатором и пропустила от обоих соперников, включая андердога. Но шесть очков определенно выглядят лучше, чем серия поражений конца 2020 года: сборная решает основную задачу и пока набирает максимум. Шесть очков уже есть, теперь нужно заработать девять.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

У Словакии, наоборот, все очень плохо. Команда набрала в двух матчах всего два очка, причем играла с самыми слабыми командами – Кипром и Мальтой. 0:0 и 2:2 с футбольными карликами – не тот результат, на который рассчитывает выступающий за «Интер» защитник Мартин Шкриньяр. Но пока не все потеряно: победа позволит приблизиться к России почти вплотную.

Лицом к лицу

Россия и Словакия играли между собой девять раз.

Результаты максимально равны: поровну по три победы, еще три матча были сведены вничью.

Последний матч состоялся на групповом этапе Евро-2016 – Россия уступила со счетом 1:2.

Команды встречались в отборе на Евро-2012 и обменялись гостевыми победами – Россия вышла с первого места, Словакия не поехала на турнир.

Ориентировочный состав сборной России

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ» – не перепутай и не включи по привычке Первый. На Eurosport.ru будет текстовая трансляция авторства Сурена Аванесьяна.

РОССИЯ НАБЕРЕТ 9 ОЧКОВ? Да, уедет с победой Будет ничья Выиграет Словения

ДОГОНИТ ЛИ СЕГОДНЯ ДЗЮБА КЕРЖАКОВА? И даже обойдет! Просто догонит Не, словакам не забьет

ЧМ. Квалификация. Европа «Надоел прилично». Головин ответил Дзюбе на слова о Черчесове ВЧЕРА В 12:21